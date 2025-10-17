Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме будут говорить о дальнобойных ракетных ударах по России и предоставлении соответствующего оружия, в частности ракет Томагавк.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп о Зеленском

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского очень сильным лидером, человеком, который многое пережил, и человеком, с которым он хорошо поладил.

— Мы действительно очень хорошо поладили. Вчера у меня был важный звонок с президентом Путиным, и мы (Трамп и Зеленский, — Ред.) поговорим об этом, — сообщил президент США.

Дальнобойные удары по РФ

Так, журналист поинтересовался у Дональда Трампа, позволят ли США наносить по России удары, ведь администрация предыдущего президента Джозефа Байдена опасалась, что такие удары приведут к эскалации войны.

— Мы будем говорить об этом. Вы правы, это эскалация, но мы будем говорить об этом, — ответил Дональд Трамп.

В то же время он подчеркнул, что кремлевский диктатор Путин все же хочет закончить войну.

— Я думаю, что президент Путин хочет положить конец войне. Мы обсудили много деталей, и он хочет ее закончить. Я думаю, что президент Зеленский хочет ее закончить, а теперь нам нужно это сделать, — сказал Дональд Трамп.

Томагавки для Украины

Дональд Трамп выразил сомнения по поводу поставки Украине ракет Томагавк, сказав: Одной из причин, почему мы хотим закончить эту войну, является то, что нам нелегко предоставить вам большое количество очень мощного оружия. Надеемся, что оно не понадобится. Надеемся, что мы сможем закончить войну, не думая о Томагавках.

Американский президент отметил, что он со своей командой будет говорить с Зеленским о Томагавках.

— Честно говоря, мы бы предпочли, чтобы они (ракеты Томагавк, — Ред.) не были нужны. Мы бы предпочли, чтобы война закончилась, — сказал Трамп.

Переговоры Трампа и Путина

Дональд Трамп заявил, что встречу и переговоры с Владимиром Путиным он проведет в Венгрии, потому что это безопасная страна, а премьер Виктор Орбан “хорошо управляет своей страной”.

— Я ему (Виктору Орбану, — Ред.) нравлюсь. Это безопасная страна. Орбан является очень хорошим лидером в смысле управления своей страной, у него нет многих проблем, которые есть в других странах. Поэтому мы решили, что это будет с Виктором Орбаном, и он, я думаю, будет очень хорошим хозяином, проводя встречу, — сказал Дональд Трамп.

На вопрос журналистки, будет ли это встреча только между Трампом и Путиным, американский президент ответил, что скорее всего так и будет. В то же время будет контакт с президентом Зелинским.

— Между двумя президентами (Зеленским и Путиным) очень плохие отношения. Это очень, очень сложная ситуация, — подчеркнул Дональд Трамп.

Источник : Офис президента

