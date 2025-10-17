В пятницу, 17 октября, из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и ряде областей Украины введены аварийные отключения света.

Об этом сообщили в Укрэнерго, отметив, что причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Отключение света по Украине 17 октября

Аварийные отключения света введены в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Сейчас смотрят

В Черниговской области действуют почасовые отключения электроэнергии для трех очередей. Аварийно-восстановительные работы после систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона продолжаются.

Во всех областях Украины с 07:00 до 22:00 применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго подчеркнули, что потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Причиной является сохранение облачной и холодной погоды в большинстве регионов.

— Сегодня в течение суток сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов и не включайте их несколько одновременно, — говорится в сообщении.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что из-за российских атак Украине, возможно, придется импортировать электроэнергию из Европейского Союза.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.