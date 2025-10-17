Потери врага на 17 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 730 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 332-е сутки полномасштабной войны превысили 1,128 млн.

Потери РФ на 17 октября 2025 года

  • личного состава – около 1 128 030 (+730);
  • танков – 11 266 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 394 (+10);
  • артиллерийских систем – 33 748 (+35);
  • реактивных систем залпового огня – 1 520;
  • средств противовоздушной обороны – 1 228 (+1);
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 71 025 (+588);
  • крылатых ракет – 3 864 (+5);
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 64 541 (+73);
  • специальной техники – 3 978 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 332-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

