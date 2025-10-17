Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 17 октября: ликвидировано 730 оккупантов и 35 артсистем
Потери врага на 17 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 730 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 332-е сутки полномасштабной войны превысили 1,128 млн.
- личного состава – около 1 128 030 (+730);
- танков – 11 266 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 394 (+10);
- артиллерийских систем – 33 748 (+35);
- реактивных систем залпового огня – 1 520;
- средств противовоздушной обороны – 1 228 (+1);
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 71 025 (+588);
- крылатых ракет – 3 864 (+5);
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 541 (+73);
- специальной техники – 3 978 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 332-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
