Потери врага на 17 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 730 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 332-е сутки полномасштабной войны превысили 1,128 млн.

Потери РФ на 17 октября 2025 года

личного состава – около 1 128 030 (+730);

танков – 11 266 (+5);

боевых бронированных машин – 23 394 (+10);

артиллерийских систем – 33 748 (+35);

реактивных систем залпового огня – 1 520;

средств противовоздушной обороны – 1 228 (+1);

самолетов – 427;

вертолетов – 346;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 71 025 (+588);

крылатых ракет – 3 864 (+5);

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 64 541 (+73);

специальной техники – 3 978 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 332-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

