Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отметил благодарностью телемарафон Єдині новини за поддержку и помощь в популяризации военного образования.

Награда для телемарафона

В награде, подписанной начальником института полковником Алексеем Сироштаном, выражена благодарность за содействие в освещении деятельности подразделения и формировании положительного имиджа современного военного обучения.

Показ ролика о Военном институте в эфире Єдиних новин способствовал увеличению интереса к поступлению среди абитуриентов. Как сообщили в учебном заведении, во время опроса абитуриентов часть из них отметила, что узнала об институте именно благодаря эфиру телемарафона.

Это еще раз подтверждает, что единство информационного фронта и Вооруженных Сил работает на общую цель – укрепление государства и победу Украины.

Деятельность телемарафона – достижения

Телемарафон Єдині новини с начала своего существования определил поддержку важных и чувствительных для общества тем как одну из основ своей информационной политики: поддержка сил обороны, безопасность, развитие, единство и равенство.

За почти четыре года в эфире национального телемарафона было реализовано 157 общенациональных социально важных промо-кампаний. В рамках этих кампаний было создано 2070 социальных роликов, которые показали в эфире 220,5 тыс. раз. Это более 128 тыс. минут эфира.

