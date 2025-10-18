Глава НБУ: 55% газодобычи недоступно, нужна поддержка МВФ
Украина нуждается в продолжении эффективной программы сотрудничества с МВФ и поддержке международных партнеров на фоне усиления ударов РФ по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы. Сейчас уже 55% украинской газодобычи недоступно.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в Вашингтоне на заседании Региональной группы МВФ.
Ситуация в энергосистеме
– Россия атакует энергетическую инфраструктуру, и сейчас 55% украинской добычи газа недоступно. Мы приближаемся к очередной сложной зиме, – написал он.
Он отметил, что война не просто продолжается, а интенсифицируется. Только за июнь-июль 2025 года Украину атаковали 11 739 дронов и 433 баллистические и крылатые ракеты. Погибло 518 гражданских, более 1500 – ранены.
Пишный добавил, что это самые высокие цифры за все полномасштабное вторжение.
Он считает, что новая программа сотрудничества с МВФ на 2026–2029 годы должна стать логическим продолжением действующей, открытой в марте 2023 года, которая показала успешные результаты, в том числе и для Фонда.
– Мы прошли рекордные восемь пересмотров программы, смогли стабилизировать макрофинансовую ситуацию, удержать под контролем инфляцию, обеспечить восстановление экономики и укрепить финансовую систему страны.
Отказались от эмиссионного финансирования дефицита бюджета, активизировав для этого внутренние ресурсы и сгенерировав вокруг Украины рекордную международную помощь, – сказал глава Нацбанка.
Пишный подчеркнул, что новая программа должна учитывать продолжающуюся войну и высокий уровень неопределенности, а также выразил надежду, что ее основой станет решение об открытии репарационного займа для Украины.