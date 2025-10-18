Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 18 октября 2025 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 111 боевых столкновений. Враг нанес 78 авиационных ударов, сбросил 154 управляемые авиабомбы. Кроме этого, оккупанты использовали для ударов 3 292 дрона-камикадзе и осуществили 3 834 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 18 октября 2025 года
Потери врага на 18 октября
- личного состава – около 1 129 180 (+1150) человек,
- танков – 11 267 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 396 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 33 789 (+41) ед.,
- РСЗО – 1522 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1228 ед.,
- самолетов – 428 (+1) ед.,
- вертолетов – 346 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 523 (+498) ед.,
- крылатых ракет – 3864 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 672 (+131) ед.,
- специальной техники – 3980 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 333-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: ISW, Генштаб ВСУ
