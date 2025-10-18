В ночь на 18 октября (с 19:00 17 октября) российский враг атаковал Украину тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 164 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака на Украину 18 октября

Так, ракеты оккупанты запустили из Курской области, а дроны из Миллерова, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска. Около 100 дронов – это Шахеды.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 136 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 12 локациях, а также падение обломков на четырех локациях. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Командование Воздушных сил отмечает, что вражеская атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Ночью в 00:20 Краматорск подвергся удару трех БПЛА — российские войска нанесли удар по складским помещениям в одном из микрорайонов города. Информация о пострадавших не поступала. Последствия вражеского обстрела устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 333-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

