В отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. В частности, ограничения применены в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Отключение света в Украине 18 октября: где не будет электричества

Как отмечают в компании, в Черниговской области оператор системы распределения (облэнерго) в настоящее время применяет почасовые отключения электричества для бытовых потребителей.

— Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре, — говорится в сообщении.

В то же время Харьковоблэнерго также предупреждает о применении графиков аварийных отключений.

По команде Укрэнерго, в Днепропетровской области введены экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

Кроме этого, 18 октября с 17:13 в Кировоградской области ввели аварийные отключения электричества, пишут на официальном сайте Кировоградоблэнерго.

С 17:04 в Сумской области действуют графики аварийных отключений, в частности 1 и 2 очереди потребителей обесточены, отмечает АО Сумыоблэнерго.

Также в Полтавской области в 17:07 получена команда на применение графиков аварийных отключений, пишет Полтаваоблэнерго.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться, призывая украинцев экономно потреблять свет.

