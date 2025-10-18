За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1150 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также наши защитники уничтожили две вражеские боевые бронированные машины, две реактивные системы залпового огня, танк и более 40 артиллерийских систем.

Сейчас смотрят

А еще во время ночной атаки дронов на Крым 17 октября российская противовоздушная оборона сбила собственный военный самолет Су-30СМ.

Потери врага на 18 октября

личного состава – около 1 129 180 (+1150) человек,

танков – 11 267 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 23 396 (+2) ед.,

артиллерийских систем – 33 789 (+41) ед.,

РСЗО – 1522 (+2) ед.,

средств ПВО – 1228 ед.,

самолетов – 428 (+1) ед.,

вертолетов – 346 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 523 (+498) ед.,

крылатых ракет – 3864 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 64 672 (+131) ед.,

специальной техники – 3980 (+2) ед.

Ночью над Днепропетровской областью наши защитники неба уничтожили 11 российских БПЛА. До поздней ночи в Черкасской области работали силы и средства ПВО: обезвредили семь российских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 333-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.