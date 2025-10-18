Потери РФ на 18 октября: ВСУ уничтожили 1150 оккупантов, 41 артсистему и самолет
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1150 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Также наши защитники уничтожили две вражеские боевые бронированные машины, две реактивные системы залпового огня, танк и более 40 артиллерийских систем.
А еще во время ночной атаки дронов на Крым 17 октября российская противовоздушная оборона сбила собственный военный самолет Су-30СМ.
Потери врага на 18 октября
- личного состава – около 1 129 180 (+1150) человек,
- танков – 11 267 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 396 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 33 789 (+41) ед.,
- РСЗО – 1522 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1228 ед.,
- самолетов – 428 (+1) ед.,
- вертолетов – 346 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 523 (+498) ед.,
- крылатых ракет – 3864 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 672 (+131) ед.,
- специальной техники – 3980 (+2) ед.
Ночью над Днепропетровской областью наши защитники неба уничтожили 11 российских БПЛА. До поздней ночи в Черкасской области работали силы и средства ПВО: обезвредили семь российских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 333-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.