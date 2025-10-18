Во время разговора с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп не сказал “нет” на возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, однако и “да” от него не прозвучало.

Обсуждение поставок Tomahawk во время встречи Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Трамп не отверг и не подтвердил возможность поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

— Хорошо, что президент Трамп не сказал “нет”, но на сегодняшний день не сказал и “да”, — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что рассчитывает на продолжение диалога по дальнобойным ракетам.

– Мы используем тысячи дальнобойных дронов украинского производства для поражения военных целей. Но Россия использует не только дроны иранского и собственного производства…, но также ракеты российского производства и дальнобойные ракеты северокорейского производства. Это очень сложно – оперировать только украинскими дронами. Нам нужны дальнобойные Tomahawk и схожее оружие, которое есть у США, чтобы совершать комбинированные атаки, как это делает Россия, – объяснил президент Украины.

Зеленский добавил, что украинские военные, вооруженные ракетами Tomahawk, являются настоящей угрозой для кремлевского диктатора Владимира Путина.

– Я думаю, что Путин боится, что США предоставят нам ракеты Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем, – сказал он.

Напомним, что 17 октября в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время брифинга с журналистами Зеленский подтвердил, что обсудил с главой Штатов поставки ракет Tomahawk, однако сказал, что он и Трамп решили не поднимать этот вопрос публично, потому что США хотят избежать эскалации.

