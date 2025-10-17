Президент Владимир Зеленский заявил, что первоочередным шагом к началу переговоров должно стать достижение прекращения огня. Самым сложным вопросом в любом формате переговоров останется тема территорий.

Об этом глава государства сообщил на брифинге для СМИ по итогам переговоров.

Тема территорий – самая сложная в переговорах

— Вопрос территорий — это очень чувствительный вопрос, это самый сложный вопрос, безусловно… Я понимаю, что россияне имеют другую позицию, что они действительно хотели бы оккупировать всю территорию, нашу страну в целом… Наша позиция заключается в том, что давайте сначала получим прекращение огня, чтобы мы могли сесть за стол переговоров, поговорить, понять, где мы находимся, – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий останется самым сложным в любом формате переговоров, поскольку “к сожалению, но будет касаться территории Украины”.

Сейчас смотрят

Президент также выразил убеждение, что переговоры о завершении войны все же состоятся, хотя вопрос территорий станет одним из самых сложных.

— Мы понимаем российские предложения — обмена территориями… Я не думаю, что россияне изменили свою позицию… Поэтому никто не может завершить все это без Украины. Это чувствительный вопрос. Будет сложно с этим вопросом во время переговоров, но я уверен, что переговоры у нас будут, – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, обсуждался ли в Белом доме вопрос территориальных уступок.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.