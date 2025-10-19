По итогам прошедших суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. РФ нанесла один ракетный и 60 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 124 управляемые авиабомбы. Также враг привлек к ударам 2734 дрона-камикадзе и осуществил 3836 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 19 октября 2025

Потери врага в войне на 19 октября 2025 года

личного состава – около 1 130 180 (+1000) человек,

танков – 11 268 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 23 399 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 33 834 (+45) ед.,

РСЗО – 1524 (+2) ед.,

средств ПВО – 1228 ед.,

самолетов – 428 ед.,

вертолетов – 346 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 967 (+444) ед.,

крылатых ракет – 3864 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 64798 (+126) ед.,

специальной техники – 3980 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 334-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

