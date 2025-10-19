Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 19 октября 2025 года – ситуация на фронте
По итогам прошедших суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. РФ нанесла один ракетный и 60 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 124 управляемые авиабомбы. Также враг привлек к ударам 2734 дрона-камикадзе и осуществил 3836 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 19 октября 2025
Потери врага в войне на 19 октября 2025 года
- личного состава – около 1 130 180 (+1000) человек,
- танков – 11 268 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 399 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 33 834 (+45) ед.,
- РСЗО – 1524 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1228 ед.,
- самолетов – 428 ед.,
- вертолетов – 346 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 967 (+444) ед.,
- крылатых ракет – 3864 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 64798 (+126) ед.,
- специальной техники – 3980 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 334-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Сейчас смотрят
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.