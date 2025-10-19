Российские войска продолжают боевые действия на нескольких направлениях – в Сумской, Харьковской областях, а также на Купянском, Лиманском, Северском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация в Сумской и Харьковской областях

17 и 18 октября оккупанты осуществили ряд атак в Сумской области. По сообщениям российского милблогера, связанного с Северной группировкой войск, командование РФ продолжает распространять ложную информацию о якобы полном захвате Юнаковки (к северо-востоку от Сум).

На самом деле украинские силы удерживают позиции на юге населенного пункта. По данным блогера, российское командование формирует боевые планы, опираясь на эти преувеличенные данные, и уже как минимум трижды с июля 2025 года заявляло о “контроле” над Юнаковкой.

На севере Харьковской области российские войска также продолжили наступательные действия, но без успеха.

Начальник Золочевской военной администрации Виктор Коваленко 18 октября сообщил, что оккупанты с помощью FPV-дрона атаковали гражданский автомобиль, который двигался между селами Постольное и Барановка (к северо-западу от Харькова).

В результате удара погиб один мирный житель, еще три человека получили ранения.

Россияне недавно частично продвинулись в Купянском направлении. Один из российских милблогеров заявил, что подразделения РФ продвинулись в пределах Купянска, но опроверг информацию о полном захвате города.

Также он опубликовал видео, на котором видны удары российских планирующих бомб по позициям ВСУ вблизи Новоосинового (к юго-востоку от Купянска).

Донецкая и Луганская области

На Лиманском направлении оккупанты продолжили наступательные действия, однако не продвинулись вперед.

По данным Славянской военной администрации, российская армия нанесла более 150 ударов по Славянску с июля 2025 года по 15 октября. Большинство атак осуществляли ударные беспилотники типа Герань-2.

На Северском направлении ситуация остается без изменений. Офицер украинской бригады, действующей на этом участке фронта, 17 октября сообщил, что российские войска атакуют небольшими пехотными группами, которые поддерживают беспилотники и артиллерия, вместо использования мотоциклов. Несмотря на активность, прогресса у оккупантов нет.

Геолокационные видео, опубликованные 17 октября, свидетельствуют, что российские войска продвинулись к северу от Мирнограда (к востоку от Покровска).

А на кадрах, обнародованных 18 октября, видно, как украинские силы атакуют позиции противника к югу от Леонтовичей. По оценкам ISW, это была операция инфильтрации.

18 октября 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины сообщил, что к югу от Покровска российские войска имеют количественное преимущество в живой силе, но не контролируют район полностью.

Украинские подразделения продолжают контратаки и уничтожают диверсионно-разведывательные группы РФ, которые пытаются прорваться в город.

