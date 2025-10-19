За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте не менее 1000 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также наши защитники уничтожили немало вражеской техники, в частности: 45 артиллерийских систем и три боевые бронированные машины.

Сейчас смотрят

Потери врага в войне на 19 октября 2025 года

  • личного состава – около 1 130 180 (+1000) человек,
  • танков – 11 268 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 399 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 33 834 (+45) ед.,
  • РСЗО – 1524 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 1228 ед.,
  • самолетов – 428 ед.,
  • вертолетов – 346 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 967 (+444) ед.,
  • крылатых ракет – 3864 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 64798 (+126) ед.,
  • специальной техники – 3980 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 334-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.