Есть увеличение по расстоянию и точности дальнобойных санкций против РФ – Зеленский
Президент Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим Александром Сырским дальнобойность стрельбы украинского вооружения.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский заявил о наращивании дальнобольности
— Мы говорили с главнокомандующим Александром Сырским, в том числе о нашей дальнобойности. Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России, — рассказал президент.
Он напомнил, что “каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки”. Зеленский отметил, что “это работает на возвращение России к реальности”.
Президент рассказал о докладах военных и Службы безопасности Украины.
— Ситуация на фронте, в частности Покровское направление, соседние районы, также Купянск, приграничье Харьковской и Сумской областей, Запорожская область. Мы держим ситуацию, я благодарен каждому нашему подразделению за стойкость. Готовим определенные наши шаги на фронте и отвечаем россиянам на каждый их удар, — подчеркнул глава государства.
Он отметил результаты военных из 13 бригады оперативного назначения Национальной гвардии и 92 отдельной штурмовой бригады.
Они обе уничтожают врага на Купянском направлении.
— Также именно там есть результаты 127 отдельной тяжелой механизированной бригады, подразделений Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка. Спасибо всем вам, воины, — отметил президент.
Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил удары по двум предприятиям топливно-энергетического комплекса России — Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ и Оренбургскому газоперерабатывающему заводу.
Взрывы на российских предприятиях прогремели ночью 19 октября.