Президент Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим Александром Сырским дальнобойность стрельбы украинского вооружения.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский заявил о наращивании дальнобольности

— Мы говорили с главнокомандующим Александром Сырским, в том числе о нашей дальнобойности. Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России, — рассказал президент.

Он напомнил, что “каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки”. Зеленский отметил, что “это работает на возвращение России к реальности”.

Президент рассказал о докладах военных и Службы безопасности Украины.

— Ситуация на фронте, в частности Покровское направление, соседние районы, также Купянск, приграничье Харьковской и Сумской областей, Запорожская область. Мы держим ситуацию, я благодарен каждому нашему подразделению за стойкость. Готовим определенные наши шаги на фронте и отвечаем россиянам на каждый их удар, — подчеркнул глава государства.

Он отметил результаты военных из 13 бригады оперативного назначения Национальной гвардии и 92 отдельной штурмовой бригады.

Они обе уничтожают врага на Купянском направлении.

— Также именно там есть результаты 127 отдельной тяжелой механизированной бригады, подразделений Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка. Спасибо всем вам, воины, — отметил президент.

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил удары по двум предприятиям топливно-энергетического комплекса России — Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ и Оренбургскому газоперерабатывающему заводу.

Взрывы на российских предприятиях прогремели ночью 19 октября.

