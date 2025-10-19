Президент Владимир Зеленский поручил дипломатам в ближайшее время провести встречу Коалиции желающих.

Глава нашего государства Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил о подготовке встречи Коалиции желающих, отметив, что в Европе нужны общие сильные позиции.

– И еще одно. Поручил нашим дипломатам – и уже об этом говорил со многими лидерами – готовить в ближайшее время встречу Коалиции желающих. Нам в Европе нужны общие сильные позиции. Это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной! – добавил он.

Зеленский сообщил, что сейчас с партнерами в Европе идет работа, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия. В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности.

Напомним, что в субботу, 18 октября, Зеленский провел телефонный разговор с основными представителями Коалиции желающих, в том числе с лидерами Финляндии, Норвегии, Великобритании, Италии.

— У меня был общий телефонный разговор с группой лидеров европейских стран, с основными представителями Коалиции желающих. Также с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Финляндии Александром Стуббом, также принимал участие, и премьер-министр Норвегии, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

И также я хотел бы поблагодарить премьер-министра Италии, она тоже была, а также генерального секретаря НАТО присоединился к разговору, и премьер-министра Польши, — сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины отметил, что обсудил со своими европейскими коллегами вопросы гарантий безопасности, ПВО, а также программу PURL.

