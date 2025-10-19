Встреча Зеленского и Трампа по поводу Tomahawk, новые удары по НПЗ и ситуация на фронте: главные события недели

В конце недели президент Владимир Зеленский вместе с командой отправился в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом усиление обороны Украины, в частности возможность предоставления ракет Tomahawk.

На фронте наши подразделения продолжают выбивать российские ДРГ из Купянска и Покровска, а также сдерживать врага на Лиманском, Северском, Покровском и Купянском направлениях.

Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны планируют и наносят удары по российским критическим предприятиям, привлеченным к обеспечению потребностей армии РФ. Громко на этой неделе было и в оккупированном Крыму – там горел Феодосийский нефтяной терминал.

Факты ICTV рассказывают, как изменилась линия фронта за неделю и стоит ли ожидать Украине дальнобойные ракеты Томагавк.

14 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. По данным СБУ, 15 декабря 2015 года Труханов получил заграничный российский паспорт. Срок действия документа составляет 10 лет, поэтому на данный момент паспорт остается действительным.

В связи с прекращением гражданства Геннадий Труханов не может оставаться на посту мэра Одессы. Обязанности городского головы пока исполняет секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.

15 октября Владимир Зеленский назначил главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака руководителем Одесской городской военной администрации.

16 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой военным омбудсменом. Это первый такой случай в истории Украины. Сейчас продолжается активная работа по созданию Офиса военного омбудсмена, указ о котором президент подписал еще 19 сентября 2025 года.

В тот же день Россия в шестой раз за этот месяц атаковала газовую инфраструктуру Украины. Есть попадания и повреждения предприятий, часть объектов временно выведена из эксплуатации. Есть пострадавшие и среди работников газовой отрасли.

Ситуація на фронті

14 октября подразделение Специалисты 82 ОДШБр во взаимодействии с подразделениями Группировки ДШВ, НГУ Азов и Силами беспилотных систем отразили массированный вражеский штурм в Донецкой области. Оккупанты на 17 бронемашинах, танке и с большим количеством личного состава пытались прорваться на Добропольском направлении.

Наши воины в результате боя уничтожили танк, 12 боевых бронированных машин и около сотни оккупантов. Противник успеха не имел.

15 октября аналитики Deep State сообщили, что Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Нового Шахового и Кучерового Яра Донецкой области.

16 октября Россия нанесла баллистический удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ, расположенному в тыловой и относительно спокойной части Украины. Отмечается, что есть погибшие и раненые. По данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

16 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на Покровском направлении с начала операции 21 августа Силы обороны освободили 182,8 кв. км территории. Кроме того, ликвидировано не менее 13 945 российских военных, в том числе 8 402 – это безвозвратные потери.

По данным Генштаба, только в сентябре потери армии РФ составили почти 29 тыс. военнослужащих, уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронемашин, более 1050 артсистем, 6 РСЗО и другая техника. А с начала в плен взято 2060 военнослужащих РФ.

Наши защитники активно вытесняют врага с территории Сумской области.

По данным Deep State, оккупанты продвигаются в Покровске Донецкой области, вблизи Новоивановки в Запорожье и Торского в Донецкой области.

Спикер Объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии Факты ICTV отметил, что в зоне ответственности сил — Южно-Слобожанское, Купянское и Лиманское направления — россияне больше всего атакуют следующие населенные пункты: Волчанск, Волчанские Хутора, Обуховку, Колодезное, Купянск и прилегающие к нему населенные пункты, а также села Грековка и Колодези.

В Купянске Силы обороны постоянно уничтожают российские диверсионные группы, проникающие в город с северной стороны.

— Несмотря на заявления российских медийщиков и отдельных украинских деятелей, на данный момент город эффективно удерживается Вооруженными силами Украины, хотя логистика к нему непростая. Впрочем, для врагов она еще более непростая — такие особенности прифронтовых городов в условиях войны дронов, — подчеркнул Виктор Трегубов.

18 октября 7-й корпус быстрого реагирования ВСУ сообщил, что, несмотря на то, что армия врага имеет количественное преимущество в живой силе к югу от Покровска, она не имеет полного контроля над этим районом, поскольку Силы обороны продолжают контратаки. Кроме того, ВСУ успешно выявляют и уничтожают российские диверсионно-разведывательные подразделения, которые пытаются проникнуть в Покровск.

Томагавки для Украины

16 октября состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Путиным. По словам Трампа, они обсуждали пути достижения мира, а также возможную торговлю между РФ и США после завершения войны.

Впоследствии Трамп в соцсети написал, что спросил Путина, хочет ли тот, чтобы Америка предоставила Украине ракеты Tomahawk. Путин якобы ответил, что эти ракеты “погоды не сделают” на фронте.

После длительного разговора Трамп и Путин договорились о встрече в Будапеште.

17 октября в Белом доме состоялась встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Украинский лидер подчеркнул необходимость защиты Украины от российских атак и предложил Трампу обменять украинские ударные дроны на дальнобойные Tomahawk.

Президент США ответил, что американская армия также нуждается в этих ракетах. После переговоров Зеленский заявил, что Трамп не сказал “нет” по поводу поставки Tomahawk Украине, но и “да” тоже не прозвучало.

По мнению политолога, доцента КНУ имени Тараса Шевченко Игоря Рейтеровича, Дональд Трамп с самого начала не планировал передавать Украине ракеты Tomahawk.

– Для него это скорее информационно-психологическое давление на Россию, чтобы заставить ее к переговорам. Сейчас Дональд Трамп сосредоточился на дипломатическом разрешении ситуации. В его понимании поставки Украине оружия, принадлежащего американской армии, являются неуместными, – объясняет политолог.

Для передачи Украине Tomahawk должно быть принято политическое решение, но в ближайшее время этого не произойдет, считает эксперт.

Он напоминает, что сначала Путин и его окружение заявляли, что получение Украиной этих американских ракет приведет к эскалации войны. А во время разговора с Трампом российский диктатор уже сказал, что на фронт это «никоим образом не повлияет».

По мнению Игоря Рейтеровича, именно психологическая составляющая разговоров о Tomahawk повлияла на Путина – очевидно, что эта тема его раздражает. Но признавать это он не может, поэтому и говорит, что ракеты ничего не изменят.

Если Дональд Трамп все же решится передать Украине ракеты, вполне вероятно, что и Германия согласится предоставить свои бетонобойные Taurus.

– Это как история с американскими танками Abrams и немецкими Leopard. Американцы объявили о передаче Абрамсов Украине, и уже после этого немцы передали Леопарды. Но поскольку Tomahawk не передали, давить на канцлера Фридриха Мерца сейчас фактически нечем, – отмечает эксперт.

В случае получения Украиной дальнобойных Tomahawk наши Силы обороны только усилили бы удары по экономической инфраструктуре РФ.

– Мы и сейчас наносим такие удары, и это, во-первых, абсолютно легально с точки зрения правил ведения войны. Это соответствует уставу Организации Объединенных Наций, который предусматривает право на самооборону.

Во-вторых, Украина уже достаточно эффективно поражает военные цели и стратегические объекты. Tomahawk просто расширили бы диапазон таких ударов, – говорит политолог.

По его словам, радикально эти ракеты ситуацию не изменили бы, ведь их нужно очень много, но россиянам они доставили бы немало хлопот.

Игорь Рейтерович считает, что Украина стала заложницей игры, в которой США используют Tomahawk как инструмент давления, но реально не передают их.

– У части украинцев эти ракеты породили большие надежды, поэтому теперь будет большое разочарование. С самого начала было очевидно, что история реализуется, но не в том масштабе, на который мы рассчитывали, – объясняет эксперт.

Что касается предстоящей встречи Трампа и Путина в Будапеште, политолог видит два основных сценария.

Первый – они снова ни о чем не договорятся, и тогда Трампу придется действовать значительно жестче в отношении России, иначе он будет выглядеть слабым.

Второй – Трамп и Путин договорятся об определенном прекращении огня по линии разграничения.

– Возможен и третий сценарий – с историями об «обмене территориями». Но, честно говоря, я не очень понимаю, как это можно реализовать. У Трампа нет никаких полномочий выйти и сказать: Я договорился с Путиным, Украина должна покинуть Донецкую область. Он этого не сделает, – убежден политолог.

По мнению Игоря Рейтеровича, во время встречи с Трампом кремлевский диктатор вряд ли скажет что-то конкретное.

Заседание в Рамштайне 15 октября

По итогам заседания Украина получит пакеты военной помощи от Швеции ($8 млрд в 2026–2027 годах), Чехии (новый пакет на $72 млн), Канады ($20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам), Португалии ($12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины) и Финляндии (готовит 13-й пакет помощи).

Также ряд стран закупит оружие для ВСУ у украинских производителей на $715 млн:

Норвегия – $600 млн на БПЛА, системы РЭБ и взрывчатку;

Нидерланды – $106 млн на ударные и разведывательные дроны;

Канада – $8 млн на дроны-перехватчики;

Исландия выделит $4 млн в рамках Датской модели.

Также будут и новые взносы в инициативу PURL (обеспечение Украины критически важным вооружением) на общую сумму не менее $422 млн.

Взрывы в Крыму и России

Поздно вечером 12 октября под ударом оказался Феодосийский нефтяной терминал, который является звеном в поставках топлива для вражеской армии. После попадания там вспыхнул масштабный пожар. В результате успешной работы Сил обороны повреждены 16 резервуаров с топливом, уцелевших после предыдущей атаки.

В ночь на 14 октября подразделения Сил обороны нанесли удар по радиолокационной станции П-18 в Красной Поляне (Крым), пункту управления беспилотниками в Олешках (на оккупированной территории Херсонской области) и складу боеприпасов вблизи Макеевки (ОТО Донецкой области).

16 октября украинские военные снова атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, предыдущие удары были 16 и 20 сентября. Саратовский НПЗ поставляет топливо для оккупационной армии РФ.

Ночью 17 октября подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, что в оккупированном Крыму. После попадания в резервуар произошел масштабный пожар.

Также Силы обороны успешно атаковали ФДКУ комбинат Гвардейский в селе Карьерное Сакского района и склад горюче-смазочных материалов в Джанкое, а также радиолокационную станцию Небо-У в Евпатории.

Известно, что во время той ночной атаки российская противовоздушная оборона сбила над Крымом собственный истребитель Су-30СМ.

В ночь на 19 октября Силы обороны атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. На территории зафиксирован пожар. Ежегодный объем первичной переработки НПЗ составляет 4,9 млн тонн. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также 19 октября поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод. Там также фиксируется масштабный пожар. По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа.

19 октября атакована база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Есть информация о пожаре на объекте.

Прекращение огня в секторе Газа

10 октября Израиль объявил о начале режима прекращения огня в секторе Газа. Тогда подразделения ЦАХАЛа начали передислокацию на новые позиции, согласно соглашению о прекращении огня и возвращении заложников.

13 октября боевики ХАМАСа освободили всех 20 израильских заложников. В тот же день президент США Дональд Трамп во время своего визита в израильский Кнессет заявил, что война в Газе официально закончилась. В то же время премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в Газе не закончена. Кроме того, есть ряд пунктов мирного плана, которые требуют согласования.

13 октября Египет, Катар, Турция и Соединенные Штаты подписали совместную декларацию, которая закрепила соглашение между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня в Газе.

19 октября Израиль нанес авиаудары по Рафи на юге Газы и городу Джабалия на севере территории. По данным издания The Times of Israel, боевики ХАМАСа в секторе Газа напали на израильские силы в Рафи, что и стало поводом для авиаударов.

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС совершил несколько атак на израильские силы за пределами буферной зоны, в частности были обстрелы из гранатометов и снайперский огонь, назвав это грубым нарушением перемирия.

ХАМАС не дал никаких комментариев по этому поводу.

