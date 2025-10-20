За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара четырьмя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 165 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 4 894 обстрела и привлек для поражения 5482 дрона-камикадзе.

РФ нанесла удар по шахте ДТЭК

19 октября россияне атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области. В тот момент под землей находились 192 шахтера. Всех удалось поднять на поверхность. Никто из рабочих не пострадал.

Это уже четвертая масштабная атака России на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца, сообщил ДТЭК.

РФ атаковала энергообъект в Черниговской области

19 октября РФ атаковала энергообъект на территории Корюковского района Черниговской области. Повреждения значительные. Без электроснабжения остались почти 55 тыс. абонентов.

Ночью 20 октября в Черниговоблэнерго сообщили, что по состоянию на 01:33, по меньшей мере 2700 потребителей остались без электричества.

Взрывы в Южном Одесской области

Серия взрывов в Южном Одесского района прогремела в полночь 20 октября. Воздушные силы предупреждали о группе вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Впоследствии добавилась еще и баллистическая угроза.

В Херсоне не ходят троллейбусы

Из-за вечерних вражеских обстрелов Херсона повреждена контактная сеть. Специалисты КП Херсонелектротранс начнут ремонт сразу после обследования мест повреждений.

О возобновлении движения электротранспорта городские власти сообщат дополнительно.

