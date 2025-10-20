Верховная Рада Украины приняла законопроект, который отменяет сезонный перевод часов. Но его не подписал президент.

Факты ICTV узнавали, когда состоится перевод часов в Украине после перехода на летнее время.

Когда переводят часы в Украине

Несмотря на существование законопроекта №4201 об отмене сезонного перевода времени, переход на летнее время до сих пор остается в силе.

В 2024 году документ был вынесен на рассмотрение Верховной Рады и поддержан голосованием. Однако, поскольку президент Владимир Зеленский не подписал этот закон, изменения не вступили в силу.

Как следствие, украинцы продолжают переводить часы, и традиционный переход на летнее время и в дальнейшем осуществляется.

В марте 2025 года Украина уже перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед. А осенью, в соответствии с действующим законодательством, снова состоится переход на зимнее время.

Таким образом, несмотря на обсуждение и предложения изменений, пока система сезонного времени остается в силе.

Когда будут переводить часы в Украине в 2025 году

В Украине сезонный перевод часов пока остается в силе.

В 2025 году, как и в предыдущие годы, переход на зимнее время запланирован на последнее воскресенье октября.

В этом году это будет 26 октября. В 04:00 утра стрелки часов переведут на один час назад.

Зачем переводить часы на летнее время

Перевод на летнее время ввели, чтобы экономить электроэнергию и лучше использовать дневной свет.

Сейчас в мире существует 72 страны, которые переводят стрелки часов.

В Украине зимнее и летнее время ввели в 1981 году, чтобы экономить энергоресурсы.

Почему хотели ввести зимнее время

В Украине давно говорят о том, чтобы не переводить часы дважды в год, а оставить одно время навсегда — зимнее. Оно ближе к естественному ритму жизни. Людям легче просыпаться, меньше усталости и стресса.

Еще одна причина — многие плохо переносят эти скачки во времени. Из-за этого учащаются аварии, проблемы со здоровьем, особенно сразу после перевода.

Почему хотели оставить зимнее время:

Некоторые исследования показывали, что экономическая выгода от перевода часов не так значительна, как предполагалось ранее.

Многие европейские страны уже отказались от сезонного перевода времени, и Украина решила присоединиться к этой тенденции.

Постоянное переключение между часовыми поясами вызывало у многих людей дискомфорт, проблемы со сном и снижение работоспособности.

