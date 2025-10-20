Когда переводят часы в Украине на зимнее время в 2025 году
Верховная Рада Украины приняла законопроект, который отменяет сезонный перевод часов. Но его не подписал президент.
Факты ICTV узнавали, когда состоится перевод часов в Украине после перехода на летнее время.
Когда переводят часы в Украине
Несмотря на существование законопроекта №4201 об отмене сезонного перевода времени, переход на летнее время до сих пор остается в силе.
В 2024 году документ был вынесен на рассмотрение Верховной Рады и поддержан голосованием. Однако, поскольку президент Владимир Зеленский не подписал этот закон, изменения не вступили в силу.
Как следствие, украинцы продолжают переводить часы, и традиционный переход на летнее время и в дальнейшем осуществляется.
В марте 2025 года Украина уже перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед. А осенью, в соответствии с действующим законодательством, снова состоится переход на зимнее время.
Таким образом, несмотря на обсуждение и предложения изменений, пока система сезонного времени остается в силе.
Когда будут переводить часы в Украине в 2025 году
В Украине сезонный перевод часов пока остается в силе.
В 2025 году, как и в предыдущие годы, переход на зимнее время запланирован на последнее воскресенье октября.
В этом году это будет 26 октября. В 04:00 утра стрелки часов переведут на один час назад.
Зачем переводить часы на летнее время
Перевод на летнее время ввели, чтобы экономить электроэнергию и лучше использовать дневной свет.
Сейчас в мире существует 72 страны, которые переводят стрелки часов.
В Украине зимнее и летнее время ввели в 1981 году, чтобы экономить энергоресурсы.
Почему хотели ввести зимнее время
В Украине давно говорят о том, чтобы не переводить часы дважды в год, а оставить одно время навсегда — зимнее. Оно ближе к естественному ритму жизни. Людям легче просыпаться, меньше усталости и стресса.
Еще одна причина — многие плохо переносят эти скачки во времени. Из-за этого учащаются аварии, проблемы со здоровьем, особенно сразу после перевода.
Почему хотели оставить зимнее время:
- Некоторые исследования показывали, что экономическая выгода от перевода часов не так значительна, как предполагалось ранее.
- Многие европейские страны уже отказались от сезонного перевода времени, и Украина решила присоединиться к этой тенденции.
- Постоянное переключение между часовыми поясами вызывало у многих людей дискомфорт, проблемы со сном и снижение работоспособности.