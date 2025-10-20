Сейчас в Полтаве довольно прохладно, и именно поэтому всех жителей города интересует, когда включат отопление. Именно этому вопросу было посвящено заседание горисполкома Полтавского городского совета, которое состоялось 16 октября.

О чем говорили на заседании и когда начнется отопительный сезон в Полтаве, читайте в нашем материале.

Когда начнется отопительный сезон в Полтаве 2025/26

17 октября стартовал отопительный сезон в Полтаве, но не везде. Отопление включили в Полтаве 2025 в детских садах, дошкольных учреждениях и больницах. При этом школы пока не будут подключать к отоплению. Такое решение приняли на заседании Полтавского горисполкома.

Директор департамента образования горсовета Жанна Каплоух сообщила, что нынешняя температура в детских учреждениях достаточно низкая: в групповых комнатах – от 13 до 17°C, в спальных – от 10 до 17°C. Средняя температура не превышает 17°C.

В школах ситуация немного лучше из-за меньших помещений и большего количества детей. Она отметила, что учеников можно временно перевести на дистанционное обучение, а вот для дошкольных учреждений отопление критически необходимо, ведь родители должны работать.

Директор департамента здравоохранения горсовета Сергей Котов уточнил, что три больницы имеют собственные котельные и не зависят от Полтаватеплоэнерго (2, 3 и 4 больницы). Зато тепло от предприятия будут получать 1 МКЛ и детская городская больница.

Когда включат отопление в Полтаве в многоквартирных домах

И. о. генерального директора Полтаватеплоэнерго Олег Мизик сообщил, что отопление для жилых домов полтавчан, скорее всего, включат только 1 ноября. Он пояснил, что запуск тепла для всех детских садов и населения до начала ноября приведет к значительным финансовым потерям предприятия – около 64 млн грн за две недели.

Вопрос включения отопления регулируется постановлением Кабинета министров №830. Согласно этому постановлению, отопление включается при условии, если среднесуточная температура окружающей среды в течение трех дней не превышает 8°C.

В этом году во многих общинах пытаются отложить начало отопительного сезона из-за постоянных ударов России по энергетическим объектам Украины. Такое решение уже приняли в Умани, а также откладывают начало отопительного сезона во Львове.

