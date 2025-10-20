Ноябрь 2025 года не принесет украинцам никаких дополнительных выходных дней или переносов. Месяц будет проходить по стандартному графику — пять рабочих дней и два выходных (суббота и воскресенье). Все государственные и религиозные праздники этого периода не предусматривают официального сокращения рабочей недели, поэтому график останется привычным для большинства работников.

Сколько выходных в ноябре и какие даты празднуют в Украине, читайте в нашем материале.

Количество выходных дней в ноябре 2025

Всего в ноябре 10 выходных дней. Все они приходятся на субботы и воскресенья — дополнительных праздничных дней, которые могли бы увеличить продолжительность отдыха, в ноябре нет.

В ноябре 2025 года выходными будут следующие даты:

1 и 2 ноября

8 и 9 ноября

15 и 16 ноября

22 и 23 ноября

29 и 30 ноября

Сколько рабочих дней в ноябре 2025 года

В месяце 30 календарных дней, из которых 20 — рабочие, а 10 — выходные. Рабочими днями в ноябре будут следующие: 3–7 ноября, 10–14 ноября, 17–21 ноября и 24–28 ноября.

Продолжительность рабочего времени при 40-часовой неделе составит 160 часов. Это стандартный показатель для месяца без переносов и сокращений.

Памятные и профессиональные даты ноября 2025 года

Хотя официальных праздников с выходными в ноябре 2025 года не предусмотрено, месяц будет насыщен важными датами:

6 ноября — День освобождения Киева от нацистских захватчиков;

22 ноября — День памяти жертв Голодомора, который традиционно отмечается в четвертую субботу ноября;

17 ноября — Международный день студентов;

21 ноября — День Достоинства и Свободы.

Во время действия военного положения в Украине действуют специальные нормы трудового законодательства, установленные Законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения №2136-IX. Согласно этому закону, праздничные и нерабочие дни не являются основанием для предоставления дополнительных выходных.

