Шестая атака за два месяца: РФ нанесла удар по фабрике ДТЭК в Днепропетровской области
В понедельник, 20 октября, Россия нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий, обошлось без пострадавших.
Атака на фабрику ДТЭК в Днепропетровской области 20 октября
Российские оккупанты атаковали обогатительную фабрику сегодня утром. Это уже шестой масштабный удар врага по угольным предприятиям ДТЭК за последние два месяца.
— Утром враг нанес удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области. Продолжается ликвидация последствий атаки. Наши коллеги не пострадали, — говорится в сообщении ДТЭК.
Отметим, что перед стартом отопительного сезона Россия систематически атакует украинскую энергетику. В воскресенье, 19 октября, враг нанес удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области.
Во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты. Всех шахтеров ДТЭК удалось поднять на поверхность. Никто из рабочих не пострадал.