В понедельник, 20 октября, Россия нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий, обошлось без пострадавших.

Атака на фабрику ДТЭК в Днепропетровской области 20 октября

Российские оккупанты атаковали обогатительную фабрику сегодня утром. Это уже шестой масштабный удар врага по угольным предприятиям ДТЭК за последние два месяца.

— Утром враг нанес удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области. Продолжается ликвидация последствий атаки. Наши коллеги не пострадали, — говорится в сообщении ДТЭК.

Отметим, что перед стартом отопительного сезона Россия систематически атакует украинскую энергетику. В воскресенье, 19 октября, враг нанес удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области.

Во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты. Всех шахтеров ДТЭК удалось поднять на поверхность. Никто из рабочих не пострадал.

