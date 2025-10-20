В ВСУ создали Группировку Объединенных сил под руководством генерал-майора Михаила Драпатого.

Об этом говорится в сообщении Группировки Объединенных сил ВСУ.

Создание Группировки Объединенных сил

Так, Группировкой Объединенных сил почти в полном составе будет руководить командование Объединенных сил (КОС) под руководством генерал-майора Михаила Драпатого, который ранее руководил ОСГВ Хортица и ОСГВ Днепр.

Зона ответственности Группировки Объединенных сил охватывает Харьковскую область и непосредственно прилегающие территории, а также подразделения и корпуса, которыми ранее занималась группировка войск Север, входившая в состав ОСГВ Днепр.

Что известно о Михаиле Драпатом

Михаил Драпатый в 2024 году возглавлял ОТГ Харьков во время наступления оккупантов на Харьковщине и угрозы Волчанску.

1 июня 2025 года Россия нанесла удар по учебному центру Сухопутных войск, в результате чего погибли 12 человек, еще более 60 получили ранения. Тогда командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал в отставку, взяв на себя ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку, однако назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами.

Фото: 45 ОАБр/Угруповання Об’єднаних сил

