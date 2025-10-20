Потери врага на 20 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 335-е сутки полномасштабной войны превысили 1,131 млн.

Потери РФ на 20 октября 2025 года

  • личного состава – около 1 131 070 (+890);
  • танков – 11 270 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 399;
  • артиллерийских систем – 33 879 (+45);
  • реактивных систем залпового огня – 1 524;
  • средств противовоздушной обороны – 1 229 (+1);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 72 365 (+398);
  • крылатых ракет – 3 864;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 64 892 (+94);
  • специальной техники – 3 980.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 335-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 335-е сутки.

Источник: Генштаб ВСУ

