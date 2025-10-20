Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 20 октября: уничтожено еще 890 оккупантов и 45 артсистем
Потери врага на 20 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 335-е сутки полномасштабной войны превысили 1,131 млн.
Потери РФ на 20 октября 2025 года
- личного состава – около 1 131 070 (+890);
- танков – 11 270 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 399;
- артиллерийских систем – 33 879 (+45);
- реактивных систем залпового огня – 1 524;
- средств противовоздушной обороны – 1 229 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 72 365 (+398);
- крылатых ракет – 3 864;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 892 (+94);
- специальной техники – 3 980.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 335-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
