Потери врага на 20 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 335-е сутки полномасштабной войны превысили 1,131 млн.

Потери РФ на 20 октября 2025 года

личного состава – около 1 131 070 (+890);

танков – 11 270 (+2);

боевых бронированных машин – 23 399;

артиллерийских систем – 33 879 (+45);

реактивных систем залпового огня – 1 524;

средств противовоздушной обороны – 1 229 (+1);

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 72 365 (+398);

крылатых ракет – 3 864;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 64 892 (+94);

специальной техники – 3 980.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 335-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

