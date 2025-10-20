Зеленский договорился встретиться с Макроном “в ближайшее время”
Президент Владимир Зеленский договорился о встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 октября на канале украинского лидера в Telegram.
Встреча Зеленского с Макроном: что известно
Отмечается, что главы Украины и Франции собираются встретиться “в ближайшее время”.
– Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное – полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию. Давление на того, кто начал войну, – это ключ к развязке, – отметил Владимир Зеленский.
Он добавил, что поговорил с французским коллегой обо всех актуальных аспектах дипломатии и недавних контактах с партнерами.
Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за поддержку.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать России весь Донбасс во время недавних переговоров в Вашингтоне, однако отметил, что предлагает «разрезать» его по линии соприкосновения и прекратить боевые действия на этом.
Также Дональд Трамп собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии, дата этих переговоров пока неизвестна.