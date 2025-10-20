Президент Владимир Зеленский договорился о встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 октября на канале украинского лидера в Telegram.

Встреча Зеленского с Макроном: что известно

Отмечается, что главы Украины и Франции собираются встретиться “в ближайшее время”.

– Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное – полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию. Давление на того, кто начал войну, – это ключ к развязке, – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что поговорил с французским коллегой обо всех актуальных аспектах дипломатии и недавних контактах с партнерами.

Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за поддержку.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать России весь Донбасс во время недавних переговоров в Вашингтоне, однако отметил, что предлагает «разрезать» его по линии соприкосновения и прекратить боевые действия на этом.

Также Дональд Трамп собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии, дата этих переговоров пока неизвестна.

