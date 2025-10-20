Зеленский провел Ставку: обсудили энергетику и защиту от вражеских атак
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию в энергетике, газовой сфере и дальнобойные ответы на российские атаки.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский провел Ставку главнокомандующего: о чем говорили
— Провел Ставку. Большинство вопросов – по энергетике. Прежде всего, ситуация в областях и громадах, понятные сложности на приграничных и прифронтовых территориях. Чем ближе позиции российской армии, тем более значимые вызовы, — отметил он.
По словам президента, готовится полный спектр ответов на российскую агрессию. Масштабируются дальнобойные ответы на вражеские атаки против украинской инфраструктуры.
На Ставке заслушали ответы по восстановлению в общинах после ударов. Были определены параметры резервов, в частности, резервов оборудования.
— Есть конкретные направления общения с партнерами в Европе, которые могут поддержать необходимой номенклатурой энергетического оборудования. МИД Украины должен проявить больше активности, — рассказал Зеленский.
Ситуация в газовой сфере
На заседании также речь шла о ситуации в газовой сфере, а именно о накоплении газа на отопительный сезон и проведении ремонтных работ.
Президент поблагодарил все газовые компании, которые работают на благо Украины в сложных условиях.
— Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительная часть генерации финансов уже обеспечена. Эта работа продолжается, — сказал глава государства.
Защита объектов энергетики
Зеленский заслушал доклад о прикрытии объектов энергетики от российских ударов с воздуха.
— Определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации, — добавил президент.
Он поручил оперативно подготовить все документы, необходимые для соглашений с США о закупке систем ПВО.