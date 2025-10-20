Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию в энергетике, газовой сфере и дальнобойные ответы на российские атаки.

Зеленский провел Ставку главнокомандующего: о чем говорили

— Провел Ставку. Большинство вопросов – по энергетике. Прежде всего, ситуация в областях и громадах, понятные сложности на приграничных и прифронтовых территориях. Чем ближе позиции российской армии, тем более значимые вызовы, — отметил он.

По словам президента, готовится полный спектр ответов на российскую агрессию. Масштабируются дальнобойные ответы на вражеские атаки против украинской инфраструктуры.

На Ставке заслушали ответы по восстановлению в общинах после ударов. Были определены параметры резервов, в частности, резервов оборудования.

— Есть конкретные направления общения с партнерами в Европе, которые могут поддержать необходимой номенклатурой энергетического оборудования. МИД Украины должен проявить больше активности, — рассказал Зеленский.

Ситуация в газовой сфере

На заседании также речь шла о ситуации в газовой сфере, а именно о накоплении газа на отопительный сезон и проведении ремонтных работ.

Президент поблагодарил все газовые компании, которые работают на благо Украины в сложных условиях.

— Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительная часть генерации финансов уже обеспечена. Эта работа продолжается, — сказал глава государства.

Защита объектов энергетики

Зеленский заслушал доклад о прикрытии объектов энергетики от российских ударов с воздуха.

— Определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации, — добавил президент.

Он поручил оперативно подготовить все документы, необходимые для соглашений с США о закупке систем ПВО.

