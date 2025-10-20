Президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп не спешит давать ракеты Tomahawk Украине из-за того, что этот вопрос, вероятно, является сложным и грозит эскалацией с РФ.

Об этом украинский глава рассказал во время общения с журналистами.

Tomahawk для Украины: что Зеленский сказал о Трампе

Владимир Зеленский подчеркнул, что нежелание президента Трампа передавать Украине Tomahawk пока может быть связано с тем, что он не хочет эскалации с Кремлем до момента встречи с диктатором Владимиром Путиным в Венгрии.

Он добавил, что ракеты Tomahawk есть не только у США, но и в европейских странах, однако остается вопрос их использования.

– Вопрос не только в том, какое у вас оружие, но и в том, как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь, – отметил президент.

По его словам, украинская команда проводила переговоры с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом Трампом.

– Они сами хотят обращаться с просьбой к нему (президенту США, – Ред.). Мы в постоянной координации. У нас в Ирландии была остановка на дозаправку. И в этот момент, когда мы останавливались, Андрей Ермак выходил на связь со всеми NSA (National Security Agency, агентства национальной безопасности — Ред.), они общались, – пояснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина находится в постоянном контакте с другими европейскими странами, чтобы вместе выстраивать общую позицию.

В дальнейшем ЕС также будет обращаться к США с этим вопросом “в разных форматах”, резюмировал Зеленский.

