Начиная с 1 ноября 2025 года, для большинства потребителей в Украине тарифы на коммунальные услуги не изменятся по сравнению с предыдущими месяцами.

Однако можно получить льготный тариф на электричество тем, кто может использовать его для отопления, а также есть вариант сэкономить с помощью двухзонного счетчика, который позволит платить меньше ночью.

Какие цены на коммунальные услуги ожидать с 1 ноября 2025 года – читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о запуске отопления в Украине

Как сообщил 21 октября глава Укрэнерго Виталий Зайченко, отопление в Украине запустят в течение 10 следующих дней.

Он подчеркнул, что холода привели к росту потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.

Украинцы используют для обогрева кондиционеры и электрообогреватели и перегружают энергосистему.

Пока тепло подают преимущественно в социальные учреждения – детские сады, школы и больницы.

Цены на газ в Украине: стоит ли ожидать увеличения

Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время Кабинет министров примет постановление, которое гарантирует сохранение фиксированной цены на газ для населения.

– В ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей, – отметил Зеленский.

Он добавил, что Кабмин дополнительно выделил 1,5 млрд грн для защиты объектов энергетики в прифронтовых территориях.

Кроме того, президентом уже принято решение о моратории на отключение потребителей от энергоснабжения в прифронтовых регионах.

Между тем тарифы на газ с 1 ноября 2025 года и до мая 2026 года у 98% бытовых потребителей Нафтогаза останутся на уровне 7,96 грн за кубометр.

Однако клиенты других газоснабжающих компаний будут иметь годовые цены на газ в ноябре от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, как и раньше.

Стоит заметить, что тарифы могут несколько меняться от месяца к месяцу в зависимости от рыночных условий, но годовые предложения будут оставаться основой.

Электричество с 1 ноября: каких цен стоит ожидать

Тарифы на электричество с 1 ноября должны измениться из-за начала отопительного сезона.

Таким образом, до 30 апреля 2026 года, то есть в течение отопительного сезона, потребители, которые будут использовать электроотопительные установки, смогут платить по льготному тарифу за электричество в размере 2,64 грн/кВт при потреблении до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц.

А ночной тариф на электричество (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) в ноябре составит 2,16 грн/кВт (в период с 23:00 до 07:00).

Отметим, что с 1 июля 2025 года стандарт напряжения электросетей в Украине изменился с 220 В на 230 В, но тарифы пока неизменны.

Кроме того, некоторые категории населения могут получить скидки на электричество от 25% до 100% – лица с инвалидностью, УБД, пенсионеры в сельской местности и представители других социально уязвимых групп.

Какими будут цены на воду с 1 ноября

Ожидается, что с 1 ноября тарифы на водоснабжение и водоотведение не повысятся, однако в зависимости от региона местные власти могут ввести определенные изменения.

Поэтому стоимость услуг нужно уточнять у своего поставщика.

Однако обращаем ваше внимание, что в течение военного положения и шести месяцев после его отмены в Украине действует мораторий на повышение тарифов на распределение природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей водой.

Во вторник, 21 октября, Верховная Рада приняла закон №14128, которым в 17-й раз продлила действие военного положения на всей территории государства. Документ еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

Напомним, военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года, дня полномасштабного вторжения России. Его периодически продлевают из-за продолжающейся агрессии РФ против нашего государства.

