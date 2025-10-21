В Черниговской области энергетики из-за непрерывного террора российских дронов не могут начать восстановительные работы.

На Черниговщине энергетики из-за обстрелов не могут начать работы

В заявлении Министерства энергетики Украины говорится, что аварийные бригады энергетиков в Черниговской области не имеют возможности начать работы по восстановлению электроснабжения из-за постоянных атак российских дронов.

— Россияне намеренно запускают беспилотные летательные аппараты, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис, — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне РФ нанесла удар по гражданской энергетической инфраструктуре в Черниговской области. Город Чернигов и вся северная часть области полностью обесточены. Десятки тысяч украинских семей остались без света.

— Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует. Это сознательный акт терроризма. В районе пораженных энергетических объектов нет никаких военных целей. Россия целенаправленно бьет по инфраструктуре, от которой зависит жизнь обычных людей, — сообщает Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что на фоне этих варварских действий заявления руководства РФ о том, что их цели — исключительно военные, выглядят особенно лживыми.

— Удар по энергосистеме Черниговщины, который оставил сотни тысяч людей без света, — это прямое доказательство того, что настоящая цель России — геноцид украинского народа. Фиксируем каждое преступление российских террористов, работаем с международными партнерами, чтобы усилить защиту нашего неба и привлечь российских террористов к ответственности за военные преступления, — сообщает Минэнерго.

Отмечается, что энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

