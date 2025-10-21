На внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине с 1 ноября 2025 года повлияет необходимость пройти обязательную идентификацию и усиленные проверки, которые начались в октябре.

Это может привести к прекращению выплат для тех, кто не прошел проверку вовремя или не соответствует критериям.

Кроме того, определенные категории маломобильных ВПЛ смогут принять участие в экспериментальном проекте по бесплатному проживанию.

Что именно изменится для внутренне перемещенных украинцев с 1 ноября 2025 года – смотрите в материале Фактов ICTV.

Обязательная идентификация: как не потерять выплаты ВПЛ

Отметим, что для того, чтобы не потерять выплаты, ряду категорий внутренне перемещенных лиц необходимо пройти обязательную идентификацию.

Срок прохождения – до 1 ноября 2025 года. Можно прийти лично в сервисный центр Пенсионного фонда, или же воспользоваться видеосвязью или помощью диппредставительств за рубежом.

Среди тех, кто должен обновить данные – малообеспеченные семьи, дети, над которыми установлена опека или попечительство, пенсионеры, лица с инвалидностью и т.д.

В случае, если процедура идентификации не будет пройдена, такие люди потеряют свои выплаты.

ПФУ отмечает, что после прекращения выплат их можно возобновить или переназначить, однако для этого необходимо обратиться в территориальный орган фонда с заявлением и документами.

Вебинары для ВПЛ: время и даты прохождения

Секретариат уполномоченного ВР по правам человека и общественная организация Возрождение Украины 2022 совместно начали серию вебинаров для ВПЛ.

Так, с 21 октября можно будет подключаться к онлайн-встречам каждый вторник и четверг с 10 до 11:30.

Вебинары завершатся 22 января 2026 года. Среди тем, которые будут освещаться на вебинарах для ВПЛ – денежная помощь на проживание, регистрация права собственности на имущество на оккупированных территориях, условия кредитования еОселя, трудоустройство и переквалификация, гранты на собственное дело и другие актуальные вопросы для переселенцев.

Какие программы для проживания ВПЛ предлагают в ноябре

Минсоцполитики разработало программу обеспечения жильем переселенцев, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Отмечается, что часть переселенцев пенсионного возраста, которые сейчас проживают в санаториях, захотели переселиться в сельскую местность.

Поэтому министерство проведет опрос среди ВПЛ в местах временного размещения. Это поможет выяснить, где именно они хотели бы проживать.

Также ведомство думает над вариантами поддержки сельских общин, у которых есть жилье и которые готовы обустроить его для проживания переселенцев.

Еще один проект по бесплатному проживанию ВПЛ стартовал для людей, которые после завершения длительного медсестринского ухода нуждаются в дополнительной помощи.

ВПЛ предложат проживание в специально оборудованных помещениях, однако на ограниченный срок – до одного года бесплатно.

В рамках услуги таким людям предоставят жилье, удобства, возможность самостоятельно готовить еду, помощь в ведении домашнего хозяйства и решении проблемных вопросов, развитии социальных навыков, привлечении специалистов и служб независимо от форм собственности.

Помощь для ВПЛ, нуждающихся в медсестринском уходе: что известно

Речь идет об еще одном экспериментальном проекте, в рамках которого помощь будет предоставлена людям, нуждающимся в постоянном медицинском наблюдении и помощи в быту.

Участники эксперимента предоставят ВПЛ услуги по уходу, выполнению врачебных назначений, контролю состояния здоровья, помощи с гигиеной, питанием, самообслуживанием, психологической поддержкой, временным проживанием с четырехразовым питанием и социальным сопровождением.

Эти услуги будут предоставляться бесплатно переселенцам, которые эвакуировались, находятся в транзитных пунктах или нуждаются в длительном уходе по заключению врача. Проект будет финансироваться из отдельной бюджетной программы Минсоцполитики.

Выплаты для ВПЛ на отопление: как получить

Переселенцам, получающим жилищные субсидии или льготы и не получившим финансовую помощь от международных организаций, предоставили возможность приобрести твердое топливо для отопительного сезона.

– Средний размер выплат составит 8 тыс. грн. На дополнительную поддержку смогут рассчитывать 32 тыс. домохозяйств. Выплаты осуществит ПФУ после завершения выплат международными организациями в ноябре-декабре, – пояснила премьер Юлия Свириденко.

Программа єОселя для переселенцев: что известно

Отметим, что правительство приняло постановление, согласно которому программа єОселя стала более доступной для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий.

Для них предусмотрена следующая поддержка:

70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья стоимостью до 2 млн грн);

до 70% ежемесячного платежа в течение первого года с даты заключения кредитного договора;

и 40 тыс. грн на оплату услуг и комиссий банка, сборов (кроме госпошлины) и страховых платежей.

Программа действует среди 238 общин в 10 областях. Она охватит 6,6 млн украинцев, среди них 3,7 млн – представители уязвимых категорий населения.

Чтобы оформить помощь, нужно подать заявление в уполномоченный банк. Пенсионный фонд проведет проверку, после которой перечислит средства на эскроу-счет.

– Выплата осуществляется при условии, что человек оплатил собственными средствами не менее 30% первого взноса, а в дальнейшем будет своевременно погашать ежемесячные платежи, – отметили в Минсоцполитики.

Обратите внимание, что при получении этой помощи нельзя рассчитывать на другие программы по предоставлению жилья для ВПЛ.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: как получить

Для внутренне перемещенных лиц есть еще одна субсидия, которая позволит облегчить оплату арендуемого жилья.

По ней ВПЛ должны предоставить договор, по которому государство сможет компенсировать налог на доходы физлиц, военный сбор и единый налог.

Владелец жилья должен подписать документы на аренду, которые затем передадут для компенсации.

Также необходимо будет заполнить заявление с просьбой о субсидии и компенсации части налогов.

Индивидуально может понадобиться скан документов о том, что этот человек является законным представителем. По этому вопросу может потребоваться и специальное решение суда.

Все документы после заполнения нужно подать в ПФУ – физически или онлайн. Через 10 дней поступит решение о назначении субсидии, а также – о ее размере.

