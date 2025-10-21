Октябрь подходит к концу, поэтому в свои права скоро вступит последний месяц осени. Сейчас в Украине наблюдается переменная погода, поэтому чередуются периоды дождей с ясными днями. Это обусловлено влиянием переменного атмосферного давления.

Чего ожидать в последние дни октября и какая будет погода в Украине в ноябре, читайте в нашем материале.

Погода в Украине до конца недели

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр сообщила, что на выходных по Украине прошел циклон. В ближайшие дни ожидается, что атмосферное давление будет оставаться преимущественно стабильным, а погода будет преимущественно без осадков, возможно незначительное повышение температуры.

На этой неделе погоду в Украине будет определять поле слабо повышенного давления, которое будет подвергаться лишь незначительным колебаниям. 21 октября ожидаются небольшие дожди на Левобережье, а ночью 22 октября только на востоке местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом.

Воздушные потоки в течение следующих нескольких дней будут двигаться сначала с северо-запада, а затем изменят направление на юго-восточное. Что касается температуры, то ночью ожидается +1…+7°, днем +6…+16°. 23 октября в восточных областях и Сумской области ночью будет +0…+5°, днем +6…+13°.

22-23 октября на западе и юге страны столбики термометров будут достигать +16°. 24 октября ночью на западе и юге +4…+10°, в восточных областях +1…+7°, днем температура поднимется до +9…+15°, на юге +12…+18°.

Какая будет погода в Украине в ноябре

В ближайшие дни ожидается изменение погоды, поэтому мы подготовили обзор климатических факторов, которые будут влиять на погоду в Украине в ноябре 2025 года. По предварительным данным Европейского центра среднесрочных прогнозов и NOAA, ноябрь обещает быть довольно прохладным. Процессы, которые будут происходить в конце осени, могут вызвать значительные волны ранних зимних холодов в Восточной Европе, в частности в Украине.

По имеющимся данным, погода в ноябре будет переменчивой и более суровой. Ожидается вторжение арктических воздушных масс в Восточную Европу, включая Украину. В то же время в западном Средиземноморье и на Балканах будут господствовать повторные циклоны, что вызовет сильные дожди и снег в горах, что также может повлиять на прогноз погоды в Украине в ноябре 2025 года.

В конце ноября в Украине ожидается температура ниже средней, с возможностью образования первого устойчивого снежного покрова на севере. В Европе будет наблюдаться контрастная погода, ведь Испания останется сухой, тогда как Италия и Греция испытают значительные осадки из-за вторжения циклонов.

Снег будет накапливаться в Альпах и Карпатах, а арктические воздушные массы могут вызывать снегопады даже на низких высотах до начала декабря.

Если блокирующие процессы сохранятся, то в конце ноября в Восточной Европе, в частности в Украине, возможны аномальные погодные явления, включая выпадение снега и формирование устойчивого снежного покрова.

Подчеркиваем, что это не прогноз погоды в Украине в ноябре 2025 года, а лишь описание глобальных и региональных климатических факторов, которые будут влиять на температуру воздуха и количество осадков в стране.

