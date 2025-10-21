Украина нуждается в предсказуемости со стороны Евросоюза в ответ на проевропейские реформы и считает, что есть пространство для продвижения даже сейчас, когда есть вето премьера Венгрии Виктора Орбана.

Украина просит ЕС начать неофициальный процесс, несмотря на вето Венгрии

Глава правительственного офиса по координации европейской интеграции Александр Ильков в выступлении на Accession Exchange Forum в Киеве сообщил, что Украина продолжает техническую подготовку к переговорам, несмотря на то, что Венгрия блокирует юридическое решение об их начале. По его словам, до конца года Украина будет полностью готова к открытию всех шести кластеров. Также он напомнил, что работа по кластерам 1, 2 и 6 уже завершена.

– Мы приближаемся к моменту, где предсказуемость наших партнеров – абсолютно необходима. Мы не просим об уступках. Наш запрос – предсказуемость. Нам нужна дорожная карта, где достигнутый прогресс приводит к определенным решениям, – объяснил он.

Александр Ильков добавил, что правительство настроено продолжать движение к вступлению, несмотря на имеющуюся преграду, которой является венгерское вето. С этой целью он предлагает ввести новый элемент вступительного процесса, который будет сближать Украину и ЕС еще до официального открытия переговоров – формат неофициальных консультаций, в которых Украина и Евросоюз могут продвигаться путем переговоров.

– Мы понимаем, что консультации остаются неформальными и не могут заменить переговорные процедуры, – подчеркнул он.

Стоит отметить, что недавно в Киеве выступали против “неофициальных” треков в рамках расширения, настаивая на официальном открытии кластеров. В последнее время звучат сигналы о том, что Украина готова рассматривать и неформальный путь.

Напомним, ранее Politico писало, что Европейский Союз рассматривает новый формат участия в блоке для того, чтобы сделать лидера Венгрии Виктора Орбана более склонным к вступлению туда Украины. Речь идет, в частности, об участии в союзе без права вето.

Источник : Європейська правда

