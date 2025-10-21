С 1 ноября тарифы на электроэнергию из-за начала отопительного сезона должны измениться. Сколько придется платить украинцам за свет – читайте в материале Фактов ICTV.

Тариф на электроэнергию с 1 ноября 2025 года

До 30 апреля 2026 года, то есть в течение отопительного сезона, украинцы, которые будут использовать электроотопительные установки, смогут платить по льготному тарифу за электричество в размере 2,64 грн/кВт при потреблении до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц.

Если потреблено более 2 000 кВт∙ч, то человек должен оплатить 4,32 грн/кВт∙ч за то, что выше указанного предела.

Отметим, что с 1 июля 2025 года стандарт напряжения электросетей в Украине изменился с 220В на 230 В, однако тарифы пока неизменны.

Кроме того, некоторые категории населения могут получить скидки на электричество от 25 до 100% — лица с инвалидностью, УБД, пенсионеры в сельской местности и представители других социально уязвимых групп.

Также есть возможность сэкономить на платежках за электроэнергию, установив двухзонный счетчик. тогда тариф в определенное время суток, а именно с 23:00 до 07:00 будет ниже. Цена составляет 2,16 грн за кВт-ч.

Как платить меньше за свет с двухзонным счетчиком

Ранее правительство Украины информировало, как перейти на двухзонный учет электроэнергии.

Для установки двухзонного счетчика потребителю необходимо написать заявление о его установке и передать местному оператору системы электроэнергии.

К заявлению нужно добавить:

паспорт;

идентификационный код;

документы на право собственности или пользования помещением;

договор о предоставлении услуг по распределению.

Если покупаете счетчик самостоятельно, важно убедиться, что прибор сертифицирован и соответствует техническим нормам. Кроме того, можно приобрести запрограммированный счетчик у оператора системы распределения электроэнергии.

Напомним, ранее тогдашний министр энергетики Герман Галущенко сказал, что планов повышать тариф на электроэнергию в Украине нет.

Как прогнозирует Национальный банк, в Украине дефицит электроэнергии сохранится до 2027 года, хотя и будет постепенно уменьшаться.

