Потери РФ на 21 октября: уничтожено 1 130 оккупантов, восемь танков и 23 артсистемы
Потери врага на 21 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 130 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 336-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 132 200 убитыми и ранеными.
Потери врага на 21 октября 2025
- личного состава – около 1 132 200 (+1 130) человек;
- танков – 11 278 (+8);
- боевых бронированных машин – 23 436 (+37);
- артиллерийских систем – 33 902 (+23);
- РСЗО – 1 524;
- средств ПВО – 1 229;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235);
- крылатых ракет – 3 864;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 026 (+134);
- специальной техники – 3 980.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
