Потери врага на 21 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 130 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 336-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 132 200 убитыми и ранеными.

Потери врага на 21 октября 2025

личного состава – около 1 132 200 (+1 130) человек;

танков – 11 278 (+8);

боевых бронированных машин – 23 436 (+37);

артиллерийских систем – 33 902 (+23);

РСЗО – 1 524;

средств ПВО – 1 229;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235);

крылатых ракет – 3 864;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 026 (+134);

специальной техники – 3 980.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

