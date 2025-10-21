Потери врага на 21 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 130 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 336-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 132 200 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 21 октября 2025

  • личного состава – около 1 132 200 (+1 130) человек;
  • танков – 11 278 (+8);
  • боевых бронированных машин – 23 436 (+37);
  • артиллерийских систем – 33 902 (+23);
  • РСЗО – 1 524;
  • средств ПВО – 1 229;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235);
  • крылатых ракет – 3 864;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 026 (+134);
  • специальной техники – 3 980.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 21 октября 2025 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий Украины – где ведутся бои в Украине 21 октября 2025 года

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.