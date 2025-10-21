Высадки и прорыва российских ДРГ возле Херсона нет – ЦПД
Информация о якобы “продвижении” войск РФ возле Херсона является неправдивой, сообщили в ЦПД.
Прорыва российских ДРГ возле Херсона нет
Вражеские Telegram-каналы распространяют сообщения о “высадке” и “прорыве” российских ДРГ в направлении населенных пунктов Антоновка и Садовое в Херсонской области.
— На самом деле эта информация не соответствует действительности. В 34-й отдельной бригаде береговой обороны морской пехоты сообщили, что Антоновка, Садовое и река Днепр находятся под полным контролем украинских войск, — информирует Центр противодействия дезинформации.
Отмечается, что любые попытки врага переправиться через реку оперативно останавливаются — противник не имеет никаких тактических или стратегических успехов.
— Такие фейки распространяются с целью создания паники среди местного населения и введения людей в заблуждение, — отмечают в ЦПД.
Напомним, что ранее ЦПД опровергал заявление гауляйтера временно оккупированной части Херсонщины Владимира Сальдо о том, что якобы “освобождение Херсона” российскими войсками “уже началось”.