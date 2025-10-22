С начала прошедших суток произошло 151 боевое столкновение на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 39 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 85 управляемых авиационных бомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 1 960 дронов-камикадзе и осуществили 3 049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 22 октября 2025

Потери врага на 22 октября 2025

личного состава – около 1 133 250 (+1 050) человек;

танков – 11 280 (+2);

боевых бронированных машин – 23 447 (+11);

артиллерийских систем – 33 914 (+12);

РСЗО – 1 524;

средств ПВО – 1 229;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 760 (+160);

крылатых ракет – 3 864;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 122 (+96);

специальной техники – 3 981 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

