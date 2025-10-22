Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Карта боевых действий на 22 октября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 151 боевое столкновение на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли два ракетных и 39 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 85 управляемых авиационных бомб.
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 1 960 дронов-камикадзе и осуществили 3 049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 22 октября 2025
Потери врага на 22 октября 2025
- личного состава – около 1 133 250 (+1 050) человек;
- танков – 11 280 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 447 (+11);
- артиллерийских систем – 33 914 (+12);
- РСЗО – 1 524;
- средств ПВО – 1 229;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 760 (+160);
- крылатых ракет – 3 864;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 122 (+96);
- специальной техники – 3 981 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
