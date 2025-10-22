Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала, как провела ночь во время массированной российской атаки на Киев 22 октября.

Посол ЕС об атаке РФ на Киев

Ночь с 21 на 22 октября Матернова назвала “ночью ужасов” и “невероятно громкой”. Во время вражеского обстрела посол пряталась в ванной комнате отеля. Матернова говорит, что сирены звучали без перерыва, а из-за взрывов тряслись стены.

— Эту ночь я провела на полу в ванной комнате отеля, которая превратилась в укрытие. Сирены выли без перерыва. Взрывы трясли стены. Пришлось пропустить утреннее занятие по пилатесу, потому что моему тренеру было слишком опасно приходить на работу. И я думала только об одном: хватит. Хватит этой войны. Она длится слишком долго и отнимает слишком много сил, — написала Матернова.

Посол ЕС подчеркнула, что с каждым днем войны количество жертв растет, а встречи и переговоры, которые планируются за пределами страны, кажутся бесконечными.

— Я понимаю Украину, потому что переживаю эту войну вместе с ней. Я слышу взрывы. Я вижу горе. Я чувствую истощение. И все же я вижу мужество. Я вижу силу. После почти четырех лет Украина продолжает бороться, — отметила дипломат.

Матернова заверила, что Европейский Союз остается надежным союзником, который понимает всю серьезность момента, не отворачивается и ищет все возможные способы помочь Украине выстоять и достичь справедливого мира.

В ночь на 22 октября Россия выпустила по Украине 28 ракет и 405 дронов различных типов. Основное направление вражеских ударов – Киевская область.

Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 349 воздушных целей, в том числе 333 БпЛА и 16 ракет.

