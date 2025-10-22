В ночь на 22 октября (с 19:00 21 октября) российский враг нанес комбинированный удар по Украине, выпустив 28 ракет и 405 дронов различных типов. Оккупанты били по критической инфраструктуре Украины.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Комбинированная атака на Украину 22 октября

По данным Воздушных сил, из 28 ракет враг запустил 15 баллистических.

Сейчас смотрят

405 БПЛА различных типов оккупанты запускали из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также мыса Чауда в оккупированном Крыму. Около 250 единиц – ударные Шахеды.

Также россияне атаковали Украину:

11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская области и ВОТ Донецкой области);

9 крылатыми ракетами Искандер-К (районы пусков: Курская, Воронежская области и ВОТ АР Крым);

4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Ростовской области;

4 управляемыми авиаракетами Х-59/69 (район пусков: ВОТ Запорожской области).

Основное направление российских ударов – Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

По состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито и подавлено 349 воздушных целей:

333 БПЛА;

8 крылатых ракет Искандер-К;

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БПЛА на 26 локациях и падение обломков на 19 локациях. Кроме того, 17 БПЛА не достигли целей — локационно потеряны.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины находятся несколько вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.