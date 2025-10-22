В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Это стало следствием массированной ракетно-дроновой атаки РФ по энергетической инфраструктуре ночью 22 октября, сообщили в Минэнерго.

Экстренные отключения в столице и регионах

Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью, и уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Ранее по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В Минэнерго отмечают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию, ведь это помогает снизить нагрузку на систему и ускоряет восстановление.

Массированная атака по энергосистеме 22 октября

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что российские войска нанесли комбинированный удар по энергетическим объектам по всей стране. После уточнения масштабов повреждений энергетики продолжат восстановительные работы.

Потребителям рекомендуют следить за обновлениями на страницах облэнерго своего региона, где будут публиковаться графики отключений и изменения в режимах работы сетей.

