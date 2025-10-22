Комитет министров Совета Европы принял проект Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Сибига о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины.

— Приветствую сегодняшнее решение Комитета министров Совета Европы о предварительном одобрении Конвенции об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий в отношении Украины, — написал он.

По словам министра, это второй, долгожданный элемент международного механизма компенсаций пострадавшим от российской агрессии, который будет рассматривать обращения от физических и юридических лиц, а также самого государства Украина.

— Мы ожидаем ее окончательного принятия в Гааге 15–16 декабря и призываем всех партнеров присоединиться к этим историческим усилиям, направленным на восстановление справедливости и ответственности, — подчеркнул Сибига.

Он также подчеркнул, что компенсация пострадавшим — это ключевой элемент справедливого и прочного мира для Украины, Европы и мира.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что это решение является весомым шагом к созданию международного механизма компенсации жертвам российской агрессии и важной вехой на пути к привлечению к ответственности.

— Эстония полностью поддерживает принятие Конвенции. Все преступления агрессии должны иметь последствия, — подчеркнул дипломат.

Конвенция будет открыта для подписания 16 декабря 2025 года во время дипломатической конференции в Гааге.

Она вступит в силу после ратификации не менее 25 государств, при условии, что финансовые обязательства участников позволят начать работу комиссии.

Трехэтапный механизм компенсаций: как будет работать новая Конвенция

Согласно проекту Конвенции, Совет Европы внедряет трехуровневую систему компенсаций убытков.

Первый этап — Реестр убытков, который действует с начала 2024 года. Он фиксирует заявления о возмещении от физических, юридических лиц и государства Украина.

На данный момент в реестр подано около 65 000 заявлений, касающихся гибели людей, пыток, исчезновений, сексуального насилия, депортаций, принудительных перемещений и уничтожения имущества.

Второй этап — Международная комиссия по рассмотрению претензий, которая будет оценивать заявления и принимать решения о размере компенсаций.

Она будет рассматривать претензии, связанные с событиями, произошедшими на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, начиная с 24 февраля 2022 года.

Третий этап — создание фонда компенсаций, который будет обеспечивать выплаты, определенные комиссией. В настоящее время структура этого фонда и источники его финансирования находятся на стадии обсуждения.

