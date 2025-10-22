В нескольких областях Украины сегодня будут действовать графики почасовых отключений вместо аварийных.

Такое решение приняли из-за повреждения энергетической инфраструктуры после массированной атаки РФ в ночь на 22 октября.

Об этом сообщают Кировоградоблэнерго, Сумыоблэнерго и Черкассыоблэнерго.

Сейчас смотрят

Графики почасовых отключений по областям

В Укрэнерго сообщили, что для подключения длительно обесточенных потребителей в ряде регионов вместо аварийных введены графики почасовых отключений.

Узнать время и продолжительность отключений по вашему адресу можно на официальных страницах оператора системы распределения в вашем регионе.

В Черкасской области 22 октября с 13:30 до 15:30 будут применяться графики почасовых отключений (ГПО):

очередь 1.І: 13:30–15:30;

очередь 1.ІІ: 13:30–15:30.

Графики аварийных отключений пока отменены.

В Сумской области с 16:30 в Сумской области начнут действовать графики почасовых отключений в две очереди.

Временное усиление ограничений связано с повреждением энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки.

В Кировоградской области с 13:00 в Кропивницком и Александрийском районах применяются графики почасовых отключений электроэнергии:

очередь 1.1: 13:00–15:00, 19:00–21:00;

очередь 1.2: 13:00–15:00, 19:00–21:00;

очередь 2.1: 13:00–15:00, 19:00–21:00;

очередь 2.2: 13:00–15:00, 19:00–21:00;

очередь 3.1: 15:00–17:00, 21:00–23:00;

дежурство 3.2: 15:00–17:00, 21:00–23:00;

дежурство 4.1: 15:00–17:00, 21:00–23:00;

дежурство 4.2: 15:00–17:00, 21:00–23:00;

дежурство 5.1: 17:00–19:00, 23:00–24:00;

дежурство 5.2: 17:00–19:00, 23:00–24:00;

дежурство 6.1: 17:00–19:00, 23:00–24:00;

дежурство 6.2: 17:00–19:00, 23:00–24:00.

В Кировоградоблэнерго отмечают, что ограничения вводятся для экономии электроэнергии и стабилизации потребления.

В Киевской области 22 октября применяются стабилизационные отключения для шести очередей потребителей, в частности:

очереди 1.1, 1.2, 2.1 — свет отсутствует с 13:00 до 15:30 и с 22:30 до 00:00;

очереди 3.1, 3.2, 4.1 — с 15:30 до 19:00;

очереди 5.1, 5.2, 6.1 — с 19:00 до 22:30;

очереди 4.2 и 6.2 — свет есть в течение всего дня.

Энергетики напоминают, что графики могут меняться в зависимости от нагрузки на энергосистему.

В Днепропетровской области по команде Укрэнерго перешли от экстренных отключений к стабилизационным графикам.

В ДТЭК Днепровские электросети обнародовали обновленный график почасовых отключений:

очередь 1.1: 12:00–14:00, 18:00–20:00;

очередь 1.2: 12:00–14:00, 18:00–20:00;

очередь 2.1: 14:00–16:00, 20:00–22:00;

очередь 2.2: 14:00–16:00, 20:00–22:00;

очередь 3.1: 16:00–18:00, 22:00–00:00;

очередь 3.2: 16:00–18:00, 22:00–00:00.

Энергетики отмечают, что отключения будут длиться по два часа для каждой очереди, с возможными изменениями в случае роста нагрузки.

Жителей области просят экономить электроэнергию в пиковые часы — с 18:00 до 22:00.

В Харьковской области также применены графики почасовых отключений. Сейчас в регионе действует 2,5 очереди отключений.

Перечень адресов, подпадающих под ГПВ, и подробный график доступны в файлах на официальных ресурсах Харьковоблэнерго.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, с 18:30 до 23:59 в Полтавской области введены графики почасовых отключений в пределах 2,5 очередей.

Энергетики отмечают, что такой режим позволяет сбалансировать потребление электроэнергии после повреждений энергообъектов в результате последних атак.

Напомним, что в некоторых областях Украины до сих пор действуют аварийные отключения, вызванные последствиями российских атак.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.