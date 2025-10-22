Потери врага на 22 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 337-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 133 250 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 22 октября 2025

личного состава – около 1 133 250 (+1 050) человек;

танков – 11 280 (+2);

боевых бронированных машин – 23 447 (+11);

артиллерийских систем – 33 914 (+12);

РСЗО – 1 524;

средств ПВО – 1 229;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 760 (+160);

крылатых ракет – 3 864;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 122 (+96);

специальной техники – 3 981 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

