Потери врага на 22 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 337-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 133 250 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 22 октября 2025

  • личного состава – около 1 133 250 (+1 050) человек;
  • танков – 11 280 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 447 (+11);
  • артиллерийских систем – 33 914 (+12);
  • РСЗО – 1 524;
  • средств ПВО – 1 229;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 760 (+160);
  • крылатых ракет – 3 864;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 122 (+96);
  • специальной техники – 3 981 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

