Это как с санкциями – трудно поверить, но все возможно: Зеленский о Tomahawk
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk можно сравнить с санкциями США против крупнейших нефтяных компаний РФ Роснефти и Лукойла.
Об этом он сказал во время визита на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 23 октября.
Что сказал Зеленский о Tomahawk
Владимир Зеленский подчеркнул, что возможное решение о передаче Украине ракет Tomahawk является очень чувствительным.
– Но это как с санкциями – раньше в это было трудно поверить, а сейчас у нас есть решение по энергетике. Сейчас у нас то же самое с дальнобойными – я думаю, что когда-нибудь по ним (ракет Tomahawk, – Ред.) будет решение, – пояснил свое мнение украинский лидер.
Он добавил, что все зависит только от американской стороны.
Напомним, президент Зеленский приехал на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, в частности, для обсуждения плана по передаче Украине замороженных активов РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что “проблемой” с передачей Украине ракет Tomahawk является то, что для их освоения украинскими военными нужно от 6 до 12 месяцев.
– Проблемой с Tomahawk является то – и многие люди не знают об этом – что понадобится не менее шести месяцев, а обычно год, чтобы научиться ими пользоваться. Они очень сложные, – сказал глава Белого дома.