Кабмин выделил 8,4 млрд грн на импорт газа перед отопительным сезоном
Кабинет министров утвердил решение о выделении 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
На импорт газа выделили 8,4 млрд грн
– Это решение – часть подготовки к зиме в условиях обстрелов. Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу, – отметила Свириденко.
По словам главы правительства, закупка дополнительного энергоресурса позволит повысить надежность поставок газа и тепла в украинские дома в условиях российского энергетического террора.
Свириденко добавила, что правительство совместно с Нафтогазом делают все необходимое, чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона в Украине.
Ранее в Минэнерго заявляли, что Россия начала наносить удары по конкретным объектам газопередачи, которые обеспечивают газом украинские города. Это является частью изменения тактики российских войск.