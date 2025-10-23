Кабинет министров утвердил решение о выделении 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

– Это решение – часть подготовки к зиме в условиях обстрелов. Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу, – отметила Свириденко.

По словам главы правительства, закупка дополнительного энергоресурса позволит повысить надежность поставок газа и тепла в украинские дома в условиях российского энергетического террора.

Свириденко добавила, что правительство совместно с Нафтогазом делают все необходимое, чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона в Украине.

Ранее в Минэнерго заявляли, что Россия начала наносить удары по конкретным объектам газопередачи, которые обеспечивают газом украинские города. Это является частью изменения тактики российских войск.

