С начала прошедших суток произошло 111 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 62 авиационных удара, применив 28 ракет и сбросив 98 управляемых авиационных бомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 337 дронов-камикадзе и осуществили 3 311 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 23 октября 2025

карта бойових дій
карта бойових дій

Потери РФ на 23 октября 2025 года

  • личного состава – около 1 134 170 (+920) человек;
  • танков – 11 282 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 453 (+6);
  • артиллерийских систем – 33 938 (+24);
  • РСЗО – 1 525 (+1);
  • средств ПВО – 1 229 (+1);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 73 386 (+626);
  • крылатых ракет – 3 880 (+16);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 228 (+106);
  • специальной техники – 3 981.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Карта DeepState

