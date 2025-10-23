С начала прошедших суток произошло 111 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 62 авиационных удара, применив 28 ракет и сбросив 98 управляемых авиационных бомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 337 дронов-камикадзе и осуществили 3 311 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 23 октября 2025

Потери РФ на 23 октября 2025 года

личного состава – около 1 134 170 (+920) человек;

танков – 11 282 (+2);

боевых бронированных машин – 23 453 (+6);

артиллерийских систем – 33 938 (+24);

РСЗО – 1 525 (+1);

средств ПВО – 1 229 (+1);

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 73 386 (+626);

крылатых ракет – 3 880 (+16);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 228 (+106);

специальной техники – 3 981.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

