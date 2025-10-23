Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Карта боевых действий на 23 октября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 111 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 62 авиационных удара, применив 28 ракет и сбросив 98 управляемых авиационных бомб.
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 337 дронов-камикадзе и осуществили 3 311 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 23 октября 2025
Потери РФ на 23 октября 2025 года
- личного состава – около 1 134 170 (+920) человек;
- танков – 11 282 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 453 (+6);
- артиллерийских систем – 33 938 (+24);
- РСЗО – 1 525 (+1);
- средств ПВО – 1 229 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 73 386 (+626);
- крылатых ракет – 3 880 (+16);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 228 (+106);
- специальной техники – 3 981.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
