Украине нужны средства от замороженных российских активов в 2026 году. Есть понимание, кто может блокировать принятие этого решения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.

Украине нужны деньги от замороженных активов РФ – Зеленский

– Нам это нужно в 2026 году и лучше иметь их в самом начале года… Не все зависит от нас, что-то зависит, и это хорошо в этом вопросе, но не все. Мы понимаем, кто может блокировать, и мы будем работать с этими людьми, — сказал президент.

Он добавил, что “таких людей мало”.

Также он выразил надежду, что европейские лидеры примут “политическое, позитивное решение” по использованию замороженных российских активов.

Вчера агентство Bloomberg писало, что западные страны годами сомневались, можно ли использовать российские активы за рубежом для Украины.

Но теперь, после отзыва финансовой помощи президентом США Дональдом Трампом, Европа становится более решительной.

Новое предложение Европейского Союза предусматривает использование этих денег для кредитов Украине без обязательства возврата, если только правительство России не согласится компенсировать Киеву убытки, нанесенные войной.

Сегодня премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна согласится направить российские активы, замороженные в Euroclear, на финансирование Украины при условии, что «каждая страна, которая заморозила активы, будет действовать вместе с нами».

Бельгия хранит больше всего российских активов — €180 млрд, Япония — €28,1 млрд, Великобритания — €26,6 млрд.

