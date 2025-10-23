Куда жаловаться на отключение света вне графиков: телефонные номера и адреса
Ситуация в энергосистеме очень сложная. Именно поэтому энергетики разработали графики отключения электроэнергии.
Факты ICTV узнавали, что делать, когда отключение света в Украине происходит не по графикам, и куда жаловаться.
Куда жаловаться на отключение света вне графиков
Прежде всего нужно проверить, действительно ли по графику в вашей группе должна быть электроэнергия. Для этого стоит войти на сайт Yasno или ДТЭК, выбрать регион, город, а также указать улицу и адрес. С правой стороны высветится, к какой группе относится адрес. Ниже можно увидеть почасовой график отключения света.
Если света нет в то время, когда по графику он отсутствует или возможны отключения электроэнергии, то жаловаться никуда не нужно. Стоит дождаться, когда включат свет по графику.
Но если даже в часы, когда по графику должна быть электроэнергия, ее нет — стоит позвонить на горячую линию Yasno. Также жалобу можно подать в письменном виде. Ее принимает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Варианты подачи жалобы:
- Обычное письмо можно отправить на следующий адрес: город Киев, улица Семьи Бродских 19, индекс получателя 03057.
- Отправить письмо на электронную почту pr@nerc.gov.ua.
- Оставить обращение можно по телефону +380 (44) 204-70-27
Имейте в виду, что жалобы или претензии, которые не имеют ваших данных, в них отсутствует имя, фамилия, отчество и место жительства, рассматриваться не будут. В жалобе обязательно нужно указать вопросы и требования к поставщику электроэнергии. После этого слева ставится подпись, а справа — дата обращения.
Также стоит учитывать погодные условия, ведь во время ливня, сильного ветра и шквалов возможно обесточивание, из-за повреждения линий.
Куда жаловаться на отключение света: телефонные номера
Ниже опубликованы номера ДТЭК, куда стоит звонить в случае отключения света не по графикам.
Киев и область:
0800501588
+380672101588
+380502101588
+380732021588
+380442021588
0800400740
+380674957040
+380994957040
+380934957040
+380444590740
Днепропетровская область:
0800301497
+380667909900
+380677909900
+380637909900
+380567909900
Донецкая область:
0800500473
+380964500473
+380994500473
+380934500473
+380629450473
Одесская область:
0800409090
+380687509090
+380957509090
+380737509090
+380487059090
Пользователи из других населенных пунктов могут обратиться по следующим номерам:
- Государственная инспекция энергетического надзора Украины (044) 204-79-22, (044) 204-79-21.
- Министерство энергетики Украины 0 800 50 70 52 или 044-594-65-45.
- Горячая правительственная линия 1545, 1539.
Также можно обратиться в обслуживающую компанию, ведь причина отсутствия электроэнергии может не зависеть от графиков отключений. Иногда проблема связана с неисправностью систем в доме, или даже в квартире. Обслуживающая компания принимает обращения. Если электрики обслуживающей компании не нашли повреждений в доме, обращение передается в компанию Yasno.