Ситуация в энергосистеме очень сложная. Именно поэтому энергетики разработали графики отключения электроэнергии.

Факты ICTV узнавали, что делать, когда отключение света в Украине происходит не по графикам, и куда жаловаться.

Куда жаловаться на отключение света вне графиков

Прежде всего нужно проверить, действительно ли по графику в вашей группе должна быть электроэнергия. Для этого стоит войти на сайт Yasno или ДТЭК, выбрать регион, город, а также указать улицу и адрес. С правой стороны высветится, к какой группе относится адрес. Ниже можно увидеть почасовой график отключения света.

Если света нет в то время, когда по графику он отсутствует или возможны отключения электроэнергии, то жаловаться никуда не нужно. Стоит дождаться, когда включат свет по графику.

Но если даже в часы, когда по графику должна быть электроэнергия, ее нет — стоит позвонить на горячую линию Yasno. Также жалобу можно подать в письменном виде. Ее принимает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Варианты подачи жалобы:

Обычное письмо можно отправить на следующий адрес: город Киев, улица Семьи Бродских 19, индекс получателя 03057.

Отправить письмо на электронную почту pr@nerc.gov.ua.

Оставить обращение можно по телефону +380 (44) 204-70-27

Имейте в виду, что жалобы или претензии, которые не имеют ваших данных, в них отсутствует имя, фамилия, отчество и место жительства, рассматриваться не будут. В жалобе обязательно нужно указать вопросы и требования к поставщику электроэнергии. После этого слева ставится подпись, а справа — дата обращения.

Также стоит учитывать погодные условия, ведь во время ливня, сильного ветра и шквалов возможно обесточивание, из-за повреждения линий.

Куда жаловаться на отключение света: телефонные номера

Ниже опубликованы номера ДТЭК, куда стоит звонить в случае отключения света не по графикам.

Киев и область:

0800501588

+380672101588

+380502101588

+380732021588

+380442021588

0800400740

+380674957040

+380994957040

+380934957040

+380444590740

Днепропетровская область:

0800301497

+380667909900

+380677909900

+380637909900

+380567909900

Донецкая область:

0800500473

+380964500473

+380994500473

+380934500473

+380629450473

Одесская область:

0800409090

+380687509090

+380957509090

+380737509090

+380487059090

Пользователи из других населенных пунктов могут обратиться по следующим номерам:

Государственная инспекция энергетического надзора Украины (044) 204-79-22, (044) 204-79-21.

(044) 204-79-22, (044) 204-79-21. Министерство энергетики Украины 0 800 50 70 52 или 044-594-65-45.

0 800 50 70 52 или 044-594-65-45. Горячая правительственная линия 1545, 1539.

Также можно обратиться в обслуживающую компанию, ведь причина отсутствия электроэнергии может не зависеть от графиков отключений. Иногда проблема связана с неисправностью систем в доме, или даже в квартире. Обслуживающая компания принимает обращения. Если электрики обслуживающей компании не нашли повреждений в доме, обращение передается в компанию Yasno.

