Украинские школьники, временно находящиеся за границей, впервые смогут принять участие во Всеукраинских ученических олимпиадах.

Это стало возможным благодаря новому Положению об олимпиадном и турнирном движении, которое вступило в силу в этом учебном году и ввело обновленные, более гибкие правила участия.

Кто может принять участие

Те ученики, которые продолжают обучение в украинских учреждениях общего среднего, профессионального или специального предвысшего образования, могут пройти II этап олимпиад в дистанционном формате – в составе специально созданного зарубежного округа (аналог области).

– В этом году ученические олимпиады и турниры проходят по обновленным, более гибким и справедливым правилам, которые открывают ученикам новые возможности. Сейчас многие украинские дети вынужденно находятся за границей, и МОН стремится создать для них условия, чтобы сохранить связь с Украиной – присоединиться к большому сообществу олимпиадного и турнирного движения, развить свой потенциал и способности в Украине. Для нас это один из важных приоритетов, – отметил первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.

Чтобы принять участие в олимпиадах, ученики должны учиться в соответствующем классе и до 14 ноября заполнить онлайн-форму, приложив необходимые документы.

Речь идет о следующих предметах: астрономия, биология, география, информатика, информационные технологии, история, математика, правоведение, украинский язык и литература, физика, химия.

Учащиеся, которые зарегистрируются, получат инструкции за неделю до проведения олимпиады на электронную почту. В документе будет описан порядок организации рабочего места, апелляционная процедура и сроки объявления результатов.

Детали и документы для регистрации доступны в открытом доступе на сайте МОН.

Источник : Минобразования

