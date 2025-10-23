МОН разрешило ученикам за рубежом участвовать во всеукраинских олимпиадах
Украинские школьники, временно находящиеся за границей, впервые смогут принять участие во Всеукраинских ученических олимпиадах.
Это стало возможным благодаря новому Положению об олимпиадном и турнирном движении, которое вступило в силу в этом учебном году и ввело обновленные, более гибкие правила участия.
Кто может принять участие
Те ученики, которые продолжают обучение в украинских учреждениях общего среднего, профессионального или специального предвысшего образования, могут пройти II этап олимпиад в дистанционном формате – в составе специально созданного зарубежного округа (аналог области).
– В этом году ученические олимпиады и турниры проходят по обновленным, более гибким и справедливым правилам, которые открывают ученикам новые возможности. Сейчас многие украинские дети вынужденно находятся за границей, и МОН стремится создать для них условия, чтобы сохранить связь с Украиной – присоединиться к большому сообществу олимпиадного и турнирного движения, развить свой потенциал и способности в Украине. Для нас это один из важных приоритетов, – отметил первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.
Чтобы принять участие в олимпиадах, ученики должны учиться в соответствующем классе и до 14 ноября заполнить онлайн-форму, приложив необходимые документы.
Речь идет о следующих предметах: астрономия, биология, география, информатика, информационные технологии, история, математика, правоведение, украинский язык и литература, физика, химия.
Учащиеся, которые зарегистрируются, получат инструкции за неделю до проведения олимпиады на электронную почту. В документе будет описан порядок организации рабочего места, апелляционная процедура и сроки объявления результатов.
Детали и документы для регистрации доступны в открытом доступе на сайте МОН.