Президент Владимир Зеленский считает неплохим результатом то, что глава Белого дома Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших энергетических гигантов России — Роснефти и Лукойла.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Зеленский о шагах Трампа против РФ

Так, Зеленского спросили о результатах его встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне в прошлую пятницу, 17 октября, и о том, ожидал ли он, что ситуация кардинально изменится за неделю.

Президент отметил, что результатом его встречи с Трампом являются американские санкции против российской энергетики, а также отмена переговоров американского президента и кремлевского диктатора Путина в Будапеште, но без участия Украины.

— Результат этой встречи — у нас есть санкции против российской энергетики, у нас нет встречи в Венгрии без Украины. И у нас еще нет Томагавков. Вот и все. Это результат, я думаю, неплохой, — сказал Владимир Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что каждый день приносит что-то новое, а потому, возможно, завтра Украина получит дальнобойные ракеты Томагавк.

Ракеты Томагавк для Украины

В июле издание The Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что Дональд Трамп рассматривал возможность предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

11 октября Владимир Зеленский и Трамп поговорили по телефону. По данным американских СМИ, президенты обсуждали ряд тем, в том числе возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

17 октября в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и Трампа. Детали встречи не разглашаются, однако издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп отказал президенту Украины в ракетах Томагавк, по крайней мере пока.

Во время общения Дональд Трамп подчеркнул, что Томагавки также нужны и американской армии. В ответ президент Зеленский отметил, что ракеты могут использоваться в сочетании с тысячами дронов, и такие дроны есть у Украины. Поэтому он предложил обменять украинские дроны на американские Томагавки. Дональд Трамп заявил, что Америку интересуют украинские беспилотные системы.

