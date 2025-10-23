В ночь на 23 октября РФ атаковала беспилотниками Киев и Сумы, есть пострадавшие.

В Челябинске и Копейске на территории Челябинской области РФ произошли взрывы, один прогремел в районе завода, производящего боеприпасы для артиллерии.

Комитет Сената США одобрил законопроекты о признании РФ спонсором терроризма и конфискации ее активов. Также послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России.

Сейчас смотрят

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 23 октября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Киеве

Вечером 22 октября в Киеве прогремели мощные взрывы во время атаки российских ударных дронов.

По данным Киевской городской военной администрации, в Подольском районе повреждены пять объектов, среди них – детский сад и синагога.

В Деснянском районе пострадал многоквартирный дом, повреждены несколько автомобилей. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека.

Взрывы в Сумах

Около 3:00 ночи российский дрон атаковал территорию железнодорожной станции в Сумах, сообщил начальник Сумской ОГА Сергей Кривошеенко.

В результате удара повреждена инфраструктура и пострадали работники железной дороги. Два человека получили ранения: 35-летний мужчина был госпитализирован в больницу, а 28-летнему оказали медицинскую помощь на месте.

Взрыв на заводе в Челябинской области РФ

В ночь на 23 октября в Челябинске и Копейске прогремели мощные взрывы. Один из них произошел на заводе Пластмас, который производит боеприпасы для артиллерии и входит в госкорпорацию Ростех.

Местные паблики сообщают о возможном попадании в производственный цех.

Также взрывы зафиксированы на тракторном заводе в Челябинске, который производит двигатели для танков и находится под санкциями.

ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России

Послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее сокращение ее доходов от энергетического сектора и усиление давления на Кремль.

Новые ограничения предусматривают запрет импорта российского сжиженного газа с 2027 года, санкции против нескольких банков, криптобирж и компаний из Китая и Индии, которые помогают РФ обходить действующие запреты.

Также ЕС запретит экспорт товаров двойного назначения на сумму более €40 млрд и добавит в черный список более 100 танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход санкций.

Сенат США одобрил важные законопроекты

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил несколько законопроектов, важных для Украины.

Они предусматривают признание России государством-спонсором терроризма в случае невозврата похищенных украинских детей, конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины и санкции против компаний КНР, помогающих Кремлю поставками оружия.

Отдельно законопроект REPO предлагает передавать Украине не менее $250 млн каждые 90 дней из конфискованных российских активов, а также призывает союзников США последовать этому примеру.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.