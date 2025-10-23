События ночи 23 октября: удары по Киеву и Сумам, взрыв на заводе в Челябинске
В ночь на 23 октября РФ атаковала беспилотниками Киев и Сумы, есть пострадавшие.
В Челябинске и Копейске на территории Челябинской области РФ произошли взрывы, один прогремел в районе завода, производящего боеприпасы для артиллерии.
Комитет Сената США одобрил законопроекты о признании РФ спонсором терроризма и конфискации ее активов. Также послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 23 октября – в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Киеве
- Взрывы в Сумах
- Взрыв на заводе в Челябинской области РФ
- ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
- Сенат США одобрил важные законопроекты
Взрывы в Киеве
Вечером 22 октября в Киеве прогремели мощные взрывы во время атаки российских ударных дронов.
По данным Киевской городской военной администрации, в Подольском районе повреждены пять объектов, среди них – детский сад и синагога.
В Деснянском районе пострадал многоквартирный дом, повреждены несколько автомобилей. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека.
Взрывы в Сумах
Около 3:00 ночи российский дрон атаковал территорию железнодорожной станции в Сумах, сообщил начальник Сумской ОГА Сергей Кривошеенко.
В результате удара повреждена инфраструктура и пострадали работники железной дороги. Два человека получили ранения: 35-летний мужчина был госпитализирован в больницу, а 28-летнему оказали медицинскую помощь на месте.
Взрыв на заводе в Челябинской области РФ
В ночь на 23 октября в Челябинске и Копейске прогремели мощные взрывы. Один из них произошел на заводе Пластмас, который производит боеприпасы для артиллерии и входит в госкорпорацию Ростех.
Местные паблики сообщают о возможном попадании в производственный цех.
Также взрывы зафиксированы на тракторном заводе в Челябинске, который производит двигатели для танков и находится под санкциями.
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее сокращение ее доходов от энергетического сектора и усиление давления на Кремль.
Новые ограничения предусматривают запрет импорта российского сжиженного газа с 2027 года, санкции против нескольких банков, криптобирж и компаний из Китая и Индии, которые помогают РФ обходить действующие запреты.
Также ЕС запретит экспорт товаров двойного назначения на сумму более €40 млрд и добавит в черный список более 100 танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход санкций.
Сенат США одобрил важные законопроекты
Комитет по иностранным делам Сената США одобрил несколько законопроектов, важных для Украины.
Они предусматривают признание России государством-спонсором терроризма в случае невозврата похищенных украинских детей, конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины и санкции против компаний КНР, помогающих Кремлю поставками оружия.
Отдельно законопроект REPO предлагает передавать Украине не менее $250 млн каждые 90 дней из конфискованных российских активов, а также призывает союзников США последовать этому примеру.